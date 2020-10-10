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基隆捷運可催生汐民線？侯友宜：希望汐東段能加速建設
基隆輕軌升級捷運傳已定案，將銜接汐民線到北市南港。新北市長侯友宜今天表示，無論基隆建輕軌或捷運，新北都會負起建構快速路廊的責任，也希望汐東段能加快建設腳步，透過結合文湖線等方案，讓新北和基隆都更好。
侯友宜說，汐民線尤其在汐東段，新北市已經嗷嗷等了18年，到現在還沒有一個結論。他和汐止人最期待能夠趕快興建汐東段，結合文湖線也好，或是在整個興建的過程當中，也要想到怎麼樣讓基隆會好，因為基隆好、新北市也會好。
所以藉著基隆要興建輕軌或捷運，他認為新北市都要負很大的責任，趕快讓整個汐東段能夠快速通車，也能夠結合汐止不管是輕軌或捷運，經過的路廊都是要由新北市來負起責任。
他希望新北市的努力也能夠讓汐止、及基隆地區有一個快速的捷運，能跟台北或其他地區介接，未來基隆無論建輕軌或捷運，新北市一定扛起所有責任，建立汐止及基隆快速的路廊。
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