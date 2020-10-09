北市迪化污水廠修改收水肥時間 引發業者抱怨

台北市議員李建昌接獲陳情指迪化污水廠修改收水肥時間及提高水質檢驗標準值，影響業者，恐再引發雙北的水肥爭議。業者代表今天說，盼北市府放寬規定。

對此，台北市工務局衛生下水道工程處副處長程培嘉接受媒體電訪時說，收水肥時間為星期一至五的上午9時至下午6時，若業者有需求，經申請核准，六、日也會開放，因檢驗業者水肥水質不合格率偏高，才會管制收水肥時間。

他表示，業者水肥水質檢測不合格率偏高，是因發現參雜餐廳用油等廢油，影響污水廠效能，才會提高水質檢驗標準。

民主進步黨台北市議員李建昌接獲陳情，指迪化污水廠修改收水肥時間，過去沒有時間限制，目前僅在星期一至五的上午9時至下午6時可投放水肥，且檢驗水質標準項目達18項，有8成業者根本無法通過，業者叫苦連天。

他說，台北市衛工處曾協助新北市建置、代管2座投肥站，因新北市關閉2座投肥站，新北市水肥目前只能送至北市迪化污水廠處理，而北市府縮短投水肥時間、提高水質檢驗標準，恐再引發雙北市水肥爭議。

李建昌表示，衛工處應放寬水質檢驗標準、投水肥時間和水肥車輛GPS軌跡標準，要防範業者投放含廢油的水肥，應跨局處討論溯源，不是只管控水肥業者，若雙北市水肥業者集體罷工，雙北市長能安心嗎？

台北市水肥聯誼會代表陳美雲接受電訪時說，北市府修改投放水肥時間，加上水質檢驗是採用過去標準，根本不合理，間接影響業者，約近100間業者加入聯誼會，許多業者都對此政策感到困擾，希望能放寬標準。

台北市迪化污水處理廠水肥處理中心4月1日起只收台北市內的水肥，造成新北的水肥暫難處理，業者向新北市議員陳情，當時曾引發討論。