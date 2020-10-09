2020夢想嘉年華 板橋遊行媲美迪士尼

2020夢想嘉年華今下午3點正式登場，3台巨型花車結合超過40組表演團隊，帶來媲美迪士尼花車遊行的精彩演出，新北市長侯友宜說，嘉年華就是要盡情同樂，但也須戴起口罩，遵守防疫規定，開心、安心地享受歡樂慶典。

夢想社區文教發展基金會創辦「夢想嘉年華」，今年邁入第19年，規模逐漸成長並享有「世界最大華人嘉年華」盛譽，今年首度從台北市移師到新北市舉辦，是台灣每年的國際盛事，基金會董事長蔡聰明說，繞地球一圈終於回到家鄉。

今天最大亮點就是3台高6公尺大型動力花車，「佛手花車」全車以竹子編織成「佛手」造型，象徵庇護全球遠離疫情；「虎克熊花車」則象徵保護台灣黑熊避免斷肢；「ROBOGAN鋼鐵機器人」則傳達資源再利用環保理念。

新北柑林國小森巴鼓隊今也參加遊行，小學生打鼓並結合7、80歲的「柑腳阿嬤森巴舞團」；新北仁愛之家的長輩們也換上平常不可能穿上的華麗服裝，跟著隊伍搖擺律動；土城新潮舞蹈協會則帶來臺灣少見的女性「車鼓陣」表演。