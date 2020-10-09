環團質疑台中大坑伐木造林毀生態 東勢林管處澄清

台中林業生產合作社申請在台中市大坑5-1步道東側伐採林木，遭環保團體質疑伐木造林政策，且面積逾8公頃未做環評及水土保持計畫，呼籲暫緩伐木。林務局東勢林管處表示，已請承租人暫停砍伐，並函詢環保署是否做環評，而林木伐採無涉整地行為，無需辦理水土保持計畫。

時代力量立委陳椒華今日邀集環團與林務局東勢林管處長蕭崇仁到伐木現場會勘。荒野保護協會台中分會大坑定點觀察組成員發現伐採許可證與台中市林業合作社森林經營計畫書有很多不符之處，如計畫核定2021年或2022年採伐，卻有11筆土地核可於今年採伐；有兩筆土地計畫為疏伐50%，核可卻為皆伐，且超過計畫面積。

大坑定點觀察組成員提到，此伐木造林計畫由同一申請單位、同一個開發行為所執行，雖每塊地號面積皆小於2公頃，地號也沒相連，但2020年核定皆伐面積超過8公頃應進行環評，但該計畫不僅沒進行環評，也未有水土保持計畫書。

東勢林管處指出，本案為不同承租人申請未相連的租地造林地伐採，各伐採地點面積介於0.9至1.93公頃之間，未超過山坡地皆伐面積超過2公頃需環評規定，但合計伐採超過8公頃是否需要環評，林管處將函詢環保署。

東勢林管處說，該林木伐採無涉整地行為，無需辦理水土保持計畫，僅作業道新設需申請水土保持計畫；伐區涉及開設作業道部分，由台中市林業合作社依規定提出水保計畫書，已由東勢林管處轉送台中市府水利局審核。

另外，台灣生態學會前理事長楊國禎表示，租地造林的核可伐木，應是砍伐植樹造林撫育成經濟林的造林木，砍伐自己生長成林的次生林，違反禁伐天然林的政策法規，且在租地造林的伐木跡地上進行「復舊造林」，也不符租地造林的宗旨。