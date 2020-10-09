新北辦眷村文化節 用三味呈現眷村歷史特色

「2020新北市眷村文化節」10月1日至31日在空軍三重一村登場，系列活動以「眷味召集令」為主題，新北市文化局表示，用眷村的氣味、滋味、趣味，三方面呈現眷村歷史與特色，讓民眾可以深刻體驗眷村當年的環境，再以美食及好物交換，行銷眷村大方分享及愛物惜物的特色。

新北市市長侯友宜今日與空軍副司令中將鄭榮豐一起參觀現役35快砲，也互贈紀念品，侯友宜表示，空軍三重一村沿用日軍防砲陣地基地，眷舍是以包圍高砲陣地的特殊方式排列，村內曾經設置高射砲。

今年恰逢中華民國空軍創建百年，侯友宜說，今年首度與空軍司令部合作，展出現役35快砲武器和可供小朋友乘坐的Q版飛機，另外還有一村及空軍文物展、防空甬道體驗導覽，讓民眾充分感受北部唯一保存完整的眷村，過去的生活氛圍及趣味。

新北市文化局表示，除連假首日上午以重現眷村防砲陣地氣味的「飛行派對」外，當晚還有「懷舊民歌演唱會」，邀請各期民歌手共襄盛舉，回溫青春歲月，還有可以品嚐眷村美食滋味的「眷味野餐」。另外連假3天都有以眷村懷舊飲食為主題的「小眷市集」，包含涼拌豌豆粉、涼水舖、道地眷村冰滷味、蔥油餅、手工大水餃等。