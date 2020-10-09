中市府今年查獲71件違法日租套房 已開罰44件

國慶3天連假出遊，要玩的盡興，安全住宿不可少。台中市府觀旅局今年至10月8日止，已稽查日租套房284家次，查獲違法刊登廣告21件，違法經營事證71件，其中已裁罰44件，另27件依行政程序裁處中，市府提醒民眾外出旅遊要慎選入住旅宿，保障個人權益。

中市府觀旅局指出，市府各局處組成聯合稽查小組，每周4至5天稽查，一經查獲違法經營事證，依發展觀光條例第55條，裁罰10萬元至50萬元罰鍰，並勒令歇業；市府也由專人負責網路蒐尋相關違規廣告案件，一經查獲，市府將函文網路平台業者下架，並依發展觀光條例第55之1條，裁處3萬至30萬元罰鍰，按次加倍處罰。

觀旅局長林筱淇表示，日租套房就是經營非法旅館業務，常隱藏於公寓大廈內，頂樓加蓋的違建或是窄巷內建物改裝的日租套房，嚴重阻礙消防逃生動線，且未經過相關主管機關審查合格，也未投保公共意外責任險，嚴重影響自身安全及權益。

林筱淇說，日租套房業者多以網路訂房平台行銷廣告或受理訂房，以低價、交通便利、裝潢精緻花俏吸引消費者入住。事實上，非法日租套房交易房價並未比合法旅宿便宜，又因採秘密留言或通訊軟體聯繫訂房及匯款，再由旅客自行前往或委託第三人帶領前往入住，無實體往來交易憑證及業者負責人姓名等資訊，非法規避政府查緝，一旦發生緊急意外事件，嚴重危及住宿旅客安全，消費者也求償無門。