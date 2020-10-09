新北申請第5波安心旅遊自由行 補助總額2億元

雙十連假3天假期，新北市觀光旅遊局推出7條燃脂運動遊程，包含賞景、步道健行、登山遠眺、騎自行車等。觀旅局表示，中秋連假期過後，新北市申請第5波安心旅遊補助款門檻達標，已向交通部觀光局申請第5波補助款，總額達到2億元。

觀旅局指出，相較於去年擴大秋冬國旅補助，今年安心旅遊推廣期間，不論是參與業者家數338家超過去年302家，增加1成以上；遊客使用補助額度部分，7月到9月期間申請達1億4千萬元，較去年同期間增加3千多萬餘元，補助效益增長2成以上。

觀旅局統計，新北前4波補助款共產生銷售15萬間以上客房銷售，創造5億1千萬元客房銷售額，預期第5波補助款到位，將帶動超過7億元旅宿商機。

觀旅局表示，新北強力主打「微笑山線」行程，串聯豐富山林資源，歡迎國人攜家帶眷一起走入新北，親近山林，雙十連續假期邀約親朋好友一同玩翻新北市。更多新北旅宿、旅遊資訊，請上新北市觀光旅遊網( https://tour.ntpc.gov.tw/)及新北旅客臉書Facebook粉絲團(http://www.facebook.com/ntctour)查詢。