新北公共工程優質獎揭曉 養工處4工程獲獎最大贏家
新北市採購處今天公布109年公共工程優質獎得獎名單，全市共21件公共工程參賽，有11件獲獎；另新增加個人貢獻獎，由新工處副總工程司陳世杰、水利局副總工程司謝佑欣、城鄉局科長黃永盛獲得。預定本月16日下午在新北市立圖書館由市長侯友宜頒獎表揚。
新北市政府每年都會辦公共工程優質獎，以工程創新性、挑戰性與施工品質管理等評比，希望透過競賽提升工程品質，也鼓勵優質廠商參與。
採購處表示，獲獎工程有融合消防訓練、共融式遊戲設施與公共藝術景觀的消防救災智慧工程，也有以在地特色打造的黃石市場，以及通學廊道等。
獲獎工程名單包括新工處「蘆洲警分局暨三民派出所」、「台灣國家電影中心」、養工處「汐止汐萬路北29區道旗艦計畫」、「板橋林家花園周遭改善工程」、「第四區道路品質提升工程」、「三重國小通學廊道」。
以及高灘地工程管理處「基隆河自行車道串連計畫」、「十三行文化公園增設兒童遊憩設施」、市場處「板橋黃石臨時市場」、農業局「雙溪區牡丹溪五分橋災害防治」和消防局「第七大隊、中和中隊暨分隊」。
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