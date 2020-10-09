新北公共工程優質獎揭曉 養工處4工程獲獎最大贏家

新北市採購處今天公布109年公共工程優質獎得獎名單，全市共21件公共工程參賽，有11件獲獎；另新增加個人貢獻獎，由新工處副總工程司陳世杰、水利局副總工程司謝佑欣、城鄉局科長黃永盛獲得。預定本月16日下午在新北市立圖書館由市長侯友宜頒獎表揚。

新北市政府每年都會辦公共工程優質獎，以工程創新性、挑戰性與施工品質管理等評比，希望透過競賽提升工程品質，也鼓勵優質廠商參與。

採購處表示，獲獎工程有融合消防訓練、共融式遊戲設施與公共藝術景觀的消防救災智慧工程，也有以在地特色打造的黃石市場，以及通學廊道等。

獲獎工程名單包括新工處「蘆洲警分局暨三民派出所」、「台灣國家電影中心」、養工處「汐止汐萬路北29區道旗艦計畫」、「板橋林家花園周遭改善工程」、「第四區道路品質提升工程」、「三重國小通學廊道」。