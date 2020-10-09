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尋找台北老屋影像頒獎　首獎照片象徵百年城市演變

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
首獎作品由陳朝宇拍攝，以台北車站作遠景，拍下承恩門、台北郵局、三井倉庫，利用夜景與長時間曝光拍下的瞬間。記者趙宥寧／攝影
首獎作品由陳朝宇拍攝，以台北車站作遠景，拍下承恩門、台北郵局、三井倉庫，利用夜景與長時間曝光拍下的瞬間。記者趙宥寧／攝影

北市今年設市100周年，北市文化局舉辦「尋找台北老屋影像徵件活動」，捕捉台北市百年歷史風景，首獎作品透過三角構圖，將台北車站、承恩門、台北郵局、三井倉庫拍在同張相片中，獲評審青睞，北市文化局副局長田瑋更盛讚是「現代化百年發展中不容忽視的鏡頭」，當年三井倉庫移地保存引發文資團體不滿，田瑋說，一張照片證明百年歷史空間演變，也證明市府為何要做這件事情（指移地保存）。

文化局今在位於金華街上的歷史建築「錦町日式宿舍群」（金錦町）舉行頒獎典禮。田瑋、台北攝影協會攝影老師蕭國坤、文資委員張崑振出席頒獎，共計296幅作品參賽，最終選出30幅照片，又以日式建築佔多數。

田瑋表示，日本人1920年在台北設市，進行棋盤式規畫開發成現代化城市，發展有好有壞，百年前的建築越來越少，但過去6年來，北市歷史建築、古蹟增加超過160處，達過去30年總量的四分之一。

首獎作品由陳朝宇拍攝，以台北車站作遠景，拍下承恩門、台北郵局、三井倉庫，利用夜景與長時間曝光拍下的瞬間。陳朝宇說，大部分的人都知道北車，從北車擴展建築物，拍攝前也到現場考察，透過俯視、空拍、地理位置，找出最佳拍攝點，這張照片則是借用民宅屋頂來拍攝。

陳朝宇過去常拍攝不為人知的風景、建築，3年前也曾到兒童樂園舊址取景，但事後想再去補拍畫面，舊場景卻已不復在。他坦言，政府在文資保存這塊仍作得不足，他希望透過照片，讓大家記憶這些歷史，也創立社群平台，分享給更多人知道。

楊佳穎一舉拿下二獎、三獎，分別拍攝新文化運動紀念館與紀州庵文學森林。楊佳穎目前在中部工作，一次與朋友相約在北市看展，恰好有帶上空拍機及廣角鏡，拍下老建築的細節紋理、特別結構，他也提到，許多新建築為蓋而蓋，設計簡單、磁磚細節相對普通，他也笑著說，「大家多拍照，總會拍到好照片」。

談及文資保存，田瑋說，對城市發展來說看起來是個障礙，但對文化愛好者來說是加分，透過攝影照片，也能證明怎麼利用文化資產來加分，感謝參與者替文化局證明這點。田瑋也提到，老房子文化運動透過公司協力，幫文化局省下3.4億，由民間修復再利用，透過展覽，也能到北市38處文化局的老房子中進行展覽。

「尋找臺北老屋影像徵件展覽」即日起至11月8日在「金錦町」登場，現場共有30幅作品，又分為兩大展區，作品包含剝皮寮歷史街區、龍山寺、林安泰古厝等台北歷史文化景點。

「尋找臺北老屋影像徵件展覽」三獎作品。圖／北市文化局提供
「尋找臺北老屋影像徵件展覽」三獎作品。圖／北市文化局提供
「尋找臺北老屋影像徵件展覽」即日起至11月8日在「金錦町」登場。圖／北市文化局提供
「尋找臺北老屋影像徵件展覽」即日起至11月8日在「金錦町」登場。圖／北市文化局提供
「尋找臺北老屋影像徵件展覽」首獎作品。圖／北市文化局提供
「尋找臺北老屋影像徵件展覽」首獎作品。圖／北市文化局提供
「尋找臺北老屋影像徵件展覽」二獎作品。圖／北市文化局提供
「尋找臺北老屋影像徵件展覽」二獎作品。圖／北市文化局提供
「尋找臺北老屋影像徵件展覽」即日起至11月8日在「金錦町」登場。記者趙宥寧／攝影
「尋找臺北老屋影像徵件展覽」即日起至11月8日在「金錦町」登場。記者趙宥寧／攝影
文化局今在位於金華街上的歷史建物「錦町日式宿舍群」（金錦町）舉行頒獎典禮。記者趙宥寧／攝影
文化局今在位於金華街上的歷史建物「錦町日式宿舍群」（金錦町）舉行頒獎典禮。記者趙宥寧／攝影

歷史建築 北市

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