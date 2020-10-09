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盼早日接回環狀線經營權 侯友宜：還在跟北捷洽談
交通部長林佳龍邀台北市長柯文哲、新北市長侯友宜及基隆市長林右昌3首長，13日在交通部協調基隆輕軌爭議，針對環狀線等議題是否會討論，台北市表示目前暫無規畫。新北市長侯友宜表示，現階段沒那麼急迫，但希望快速接回經營權，跟台北捷運公司談好之後還有轉接過程，目前還在洽談中。
侯友宜今出席新北市眷村文化節，侯友宜表示，針對軌道建設，基隆要蓋哪種軌道跟捷運汐民線界接，整個通廊要如何共用，讓汐止基隆地區有一個快速便捷的交通路廊，每個單位跟縣市要合作，跟中央配合創造雙贏，讓軌道建設短期內快速興建，這是民眾樂見，他會朝這個目標努力。
當天除基隆輕軌議題外，是否也針對其他重大交通設施，例如環狀線等討論，北市表示，目前尚無規畫；侯友宜說，現階段沒那麼急迫，但希望快速接回經營權，且要跟台北面對面討論細節才可全面接回，因環狀線在新北境內，會全面負起責任，謝謝台北捷運公司這段時間的辛苦，談好之後還有轉接過程，目前還在洽談中。
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