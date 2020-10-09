新北板橋新板特區 今下午2至6時交通管制

2020夢想嘉年華今下午將在新北板橋新板特區登場，包含大型花車、表演隊伍將繞行新北市府周邊，新北交通局表示，今下午2時到晚上6時將針對中山路一段、新府路、縣民大道、重慶路、民族路等活動範圍周邊道路交通管制，用路人請提前改道。

交通安全科技正林祥煙指出，交通管制範圍包括中山路1段（館前東路至新站路）、新府路（新民街至縣民大道）、縣民大道靠市府側外側車道（新府路至新站路）、重慶路(公園街至縣民大道)及民族路(公園街至縣民大道間路段)等路段。