台中市2021年身障證明到期1.1萬人 社會局提醒注意期限

台中市2021年身障證明到期約1萬1480人，社會局提醒明年到期的身障民眾，近日會陸續收到通知，提醒身障民眾在有效期屆滿前完成換證；另外，身障證明今年到期，但尚未換證者，請儘速到各區公所換證，避免逾期失效。

台中市社會局統計，身障證明今年底屆期者約1600人，截至今年9月22日止，已有1300人完成換證，換證率83.44％，其中有61.35％民眾提前換證。明年身障證明將到期約1萬1480人，10月將再啟動換證通知。

社會局長彭懷真指出，台中約有6萬多名身心障礙者持「永久效期證明」，今年7月10日起辦理「以證換證」，社會局主動篩選將到期名冊，提前以公文通知辦理換證，分批分流重新進行需求評估；此外，民眾也可選擇新制鑑定流程，到公所領表辦理重新鑑定，醫療鑑定機構與社政需求評估專員將依最新狀況核定福利服務。

符合以證換證作業流程的身障者，請備妥1吋照片2張、身分證正本、印章（委託代辦者也須備齊委託書、身分證及印章）及原持證明，就近至台中市各區公所申辦。

民眾因居住外地、行動不便、家屬忙碌等因素，不便至區公所領表，也可使用郵寄申請服務，相關表單可至台中市社會局網站下載：https://bit.ly/2FHO5W7。