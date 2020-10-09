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抓到了！隨機塗鴉把民宅當畫布 北市環保局重罰1.2萬

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
塗鴉行為不但破壞市容景觀，也引起民眾反感，台北市環保局展開查緝。圖／環保局提供
塗鴉行為不但破壞市容景觀，也引起民眾反感，台北市環保局展開查緝。圖／環保局提供

塗鴉行為不但破壞市容景觀，也引起民眾反感，台北市環保局展開查緝，查到江姓男子連兩天凌晨在文山區夜遊，隨機找興隆路4段、忠順街1段共2處民宅鐵捲門噴漆塗鴉，依廢棄物清理法及裁罰標準，重罰江男1萬2000元；另一張姓男子也在萬華區西門新宿大樓外牆3處連續噴漆塗鴉，被罰3600元。

環保局指出，今年1至8月，已告發違規塗鴉15件，針對違規塗鴉者，環保局依清理難度、面積大小及違規次數等情況採「分級化」方式裁罰，若經查獲依廢棄物清理法第27條第2款規定「污染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、道路、橋樑或其他土地定著物」及第50條罰則處1200元至6000元罰鍰。

環保局指出，除罰款外，行為人需限期將塗鴉處所恢復原狀，並負擔相關機關清理塗鴉所產生之復原費用。江姓男子因在2處民宅塗鴉，各罰6000元。

環保局表示，江男於8月下旬騎乘自行車、步行等方式，連2天凌晨隨機尋找自認合適的民宅塗鴉，居民白天才發現鐵捲門成了畫布，憤而到派出所報案，而2處民宅鐵捲門遭塗鴉的面積為17到18.6平方公尺不等，汙染程度達均已最高裁罰門檻， 2件民宅塗鴉案因此各依法重罰6,000元。

至於9月期間在西門新宿大樓外牆塗鴉的張男，則因塗鴉採用防水塗料，加上塗鴉總面積達1.6平方公尺，也依法加重裁罰3,600元。目前3件塗鴉案現場均已清理完畢。

環保局呼籲，有塗鴉創作需求的民眾，可至北市境內如水利處、公園處及文化基金會所合法開放的塗鴉區域進行創作，民眾可至這些單位的網站查詢或洽該局處詢問。於非開放塗鴉區違規塗鴉者，該局已會同警察局加強聯合查緝，一有發現將立即會同警方調閱沿線監視器影像追查非法塗鴉行為，投機塗鴉民眾切勿存僥倖心態，以身試法。

塗鴉行為不但破壞市容景觀，也引起民眾反感，台北市環保局展開查緝。圖／環保局提供
塗鴉行為不但破壞市容景觀，也引起民眾反感，台北市環保局展開查緝。圖／環保局提供
塗鴉行為不但破壞市容景觀，也引起民眾反感，台北市環保局展開查緝。圖／環保局提供
塗鴉行為不但破壞市容景觀，也引起民眾反感，台北市環保局展開查緝。圖／環保局提供

北市 廢棄物 警察

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