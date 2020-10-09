國慶日前 侯友宜到永和智光商工和儀隊練拋槍

新北市新聞局國慶日前推出「侯Sir返校日」企畫，由市長侯友宜、副發言人戴湘儀和粉專主持人蔡畹鎣到新北市智光商工，和儀隊隊員們練習拋槍，在近1小時集訓後順利完成。侯友宜說，接受訓練後，侯友宜說，亮麗的儀隊背後是艱辛練習的過程。

戴湘儀精準動作和氣勢獲得學生們讚嘆「有天分」。她說，往看儀隊表演，都覺得拋槍、轉槍動作神乎其技，這次參加團練，果然是「台上十分鐘，台下十年功」，不僅基本動作要扎實，還要牢記走位。