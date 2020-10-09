聽新聞
test
0:00 / 0:00
國慶日前 侯友宜到永和智光商工和儀隊練拋槍
新北市新聞局國慶日前推出「侯Sir返校日」企畫，由市長侯友宜、副發言人戴湘儀和粉專主持人蔡畹鎣到新北市智光商工，和儀隊隊員們練習拋槍，在近1小時集訓後順利完成。侯友宜說，接受訓練後，侯友宜說，亮麗的儀隊背後是艱辛練習的過程。
戴湘儀精準動作和氣勢獲得學生們讚嘆「有天分」。她說，往看儀隊表演，都覺得拋槍、轉槍動作神乎其技，這次參加團練，果然是「台上十分鐘，台下十年功」，不僅基本動作要扎實，還要牢記走位。
新聞局長蔣志薇說，國慶前藉儀隊練習，體驗儀隊對歷史經驗傳承的榮耀，保有榮譽感才會有向心力，凝聚力，歡迎各校學生推薦有趣、與眾不同的特色課程給企畫團隊，讓學校社團或特色課程有機會讓更多人看到。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言