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國慶日前 侯友宜到永和智光商工和儀隊練拋槍

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
國慶前，新北市長侯友宜（前右）到永和智光商工和儀隊練拋槍。圖／新北市新聞局提供
國慶前，新北市長侯友宜（前右）到永和智光商工和儀隊練拋槍。圖／新北市新聞局提供

新北市新聞局國慶日前推出「侯Sir返校日」企畫，由市長侯友宜、副發言人戴湘儀和粉專主持人蔡畹鎣到新北市智光商工，和儀隊隊員們練習拋槍，在近1小時集訓後順利完成。侯友宜說，接受訓練後，侯友宜說，亮麗的儀隊背後是艱辛練習的過程。

戴湘儀精準動作和氣勢獲得學生們讚嘆「有天分」。她說，往看儀隊表演，都覺得拋槍、轉槍動作神乎其技，這次參加團練，果然是「台上十分鐘，台下十年功」，不僅基本動作要扎實，還要牢記走位。

新聞局長蔣志薇說，國慶前藉儀隊練習，體驗儀隊對歷史經驗傳承的榮耀，保有榮譽感才會有向心力，凝聚力，歡迎各校學生推薦有趣、與眾不同的特色課程給企畫團隊，讓學校社團或特色課程有機會讓更多人看到。

國慶前，新北市長侯友宜（右）到永和智光商工和儀隊練拋槍。圖／新北市新聞局提供
國慶前，新北市長侯友宜（右）到永和智光商工和儀隊練拋槍。圖／新北市新聞局提供

侯友宜 國慶

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