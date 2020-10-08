郵差王炳杰送信兼送愛心 幫獨居身障婦籌措醫藥費

新北市三峽郵局郵務稽查王炳杰在送信之餘，經常關懷獨居長者及身障朋友，他也和一群志同道合的朋友成立「鳥人愛心會」，長年來，經常捐助弱勢，曾幫一名獨居的身障婦人籌措醫藥費，更認養3個教養機構。板橋郵局得知消息後，今也共襄盛舉，加碼捐贈民生物資給「新北市好日子愛心大平台」，造福更多弱勢族群。

今年58歲的王炳杰，民國80年考上郵務士，曾在大溪、三峽郵局送信件，有時到收件者家中，會看到一些獨居或身障弱勢，因此在1995年和10幾位志同道合的朋友集資，幫忙一些弱勢家庭，後來也以送信的鴿鳥為名，成立「鳥人愛心會」，目前有68位成員。

曾有一名身障的潘小姐坐輪椅到郵局交寄包裹，王炳杰見狀主動趨前幫忙，後來得知潘小姐獨居，平時靠販賣堅果或零嘴等維生，生活清苦，王炳杰也以愛心會力量持續關懷，甚至在潘小姐生病住院時幫忙醫藥費，直至去年往生為止。

王炳杰長年關懷獨居長輩和弱勢，今年初還受到總統在「郵政員工關懷獨居長者績優楷模大會」中表揚，事蹟逐漸為外人知悉，有4家宮廟在中元普渡過後，更主動將普渡物資交由他轉贈。

板橋郵局副局長沙姍姍表示，郵局長期關懷孤苦失依老人，落實獨居長輩關懷服務，平時即會贈送物資慰問，這次三峽郵局郵務稽查王炳杰結合愛心會及宮廟共同捐贈，板橋郵局也共襄盛舉，加碼贊助提供民生物資，希望造福更多弱勢族群。

社會局副局長許秀能表示，這是板橋郵局第5度捐贈物資給好日子愛心大平台，非常感謝王炳杰郵務稽查熱心地結合資源，大平台從去年6月開辦，截至今年8月底已媒合物資及捐款合計10億308萬5325元，超過205萬人次受惠。