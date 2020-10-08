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校園外牆換新裝 南勢角地標彩繪牆串起觀光廊帶

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
中和區華新街109巷的校園外牆改造為彩繪牆。圖／張志豪服務處提供
中和區華新街109巷的校園外牆改造為彩繪牆。圖／張志豪服務處提供

新北市中和區人文薈萃，具有宗教、移民、觀光等多元文化，經當地議員張志豪、華新里長楊錦煌和華夏科技大學共同推動，將中和區華新街109巷的校園外牆改造為彩繪牆，融入在地景點及特色，吸引民眾拍照打卡。張志豪表示，將爭取串連在地文化資源，打造「中和觀光廊帶」，為中和帶來可觀的觀光效益。

張志豪指出，該處原是華夏科大外側的水泥牆，經楊錦煌里長奔波，並與校方協調後，以議員建議款18萬補助，打造為彩繪牆，南勢角捷運站、興南夜市、烘爐地等中和地標皆躍然於牆面。

楊錦煌說，在議員協助、學校支持下，讓里內環境煥然一新，歡迎市民朋友經過華新街時，與彩繪牆拍照打卡；華夏科大學務長蘇聖珠表示，學校也將建置「新中和AP」，介紹中和在地景點、美食，未來也能搭配這面圍牆，推動中和觀光產業。

張志豪強調，中和有得天獨厚的文化古蹟、特色商圈，如能完整規畫，並將這些資源串聯起來，成為「中和觀光廊帶」，將為中和帶來可觀的觀光效益，將在議會持續推動。

市議員張志豪(左1)與在地里長、華夏科大參觀彩繪牆。圖／張志豪服務處提供
市議員張志豪(左1)與在地里長、華夏科大參觀彩繪牆。圖／張志豪服務處提供

捷運 移民

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