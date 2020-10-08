快訊

台灣半導體前20大公司薪資排行曝光 台積電只排第六

委員會決定第二場辯論採遠距舉行 川普拒參加：浪費我時間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

縱橫經緯串連祖靈圖騰 烏來泰雅編織節15日揭幕

中央社 / 新北8日電
新北市烏來區原住民編織協會理事長周彭玉鳳（Sayun Yuraw）8日表示，泰雅族是台灣原住民中最擅長織布的一族，從製線到織布的過程及傳統編織技法，內容豐富多元，呈現高超工藝技術。（周彭玉鳳提供）中央社
新北市烏來區原住民編織協會理事長周彭玉鳳（Sayun Yuraw）8日表示，泰雅族是台灣原住民中最擅長織布的一族，從製線到織布的過程及傳統編織技法，內容豐富多元，呈現高超工藝技術。（周彭玉鳳提供）中央社

烏來泰雅編織交織呈現傳統與現代的多元風格，除融入菱形紋的祖靈圖騰，也加入創新元素展現特色工藝。手織族服班織女將在15日烏來泰雅編織節分享屈尺群獨特織紋與心路歷程。

烏來泰雅編織節將於15日起連續兩天，在新北市烏來區市民活動中心舉行，邀知名設計師潘怡良設計團隊合作，打造美學觀點的織藝廊道。

烏來區長周守信今天表示，烏來為全國9個泰雅族鄉區之一，以發展部落觀光、生態體驗、文化之旅為主。泰雅編織節盼望透過織女承傳編織工藝的努力與成果，詮釋優美的泰雅文化。

承傳編織20餘年的新北市烏來區原住民編織協會理事長周彭玉鳳（Sayun Yuraw），接受中央社記者訪問表示，泰雅族是台灣原住民中最擅長織布的一族，從製線到織布的過程及傳統編織技法，內容豐富多元，呈現高超工藝技術。

她表示，烏來因與外界接觸早，從日治時期開始逐漸失傳織布技術，近年透過宜蘭縣南澳鄉耆老教學，盼承傳老祖宗工藝。

她說，泰雅族傳統織布線材取自苧麻莖皮纖維的麻線。透過薯榔、馬藍、黑泥、九芎、薑黃等植物染色，在傳統織布機的「地機」上編織，透過經緯線的交織縱橫，呈現平紋織、斜紋織、夾浮織等不同織法的圖紋。

協會表示，泰雅族為台灣分布區域最廣的原住民族，又細分數個支群，無論長衣、短衣、胸兜、披肩、新娘嫁衣，及象徵榮耀的凱旋衣，各自擁有獨具地方特色的織品。常見的菱形紋代表「祖靈的眼睛」，守護族人與大地萬物。

周彭玉鳳表示，協會已在烏來培育16名現代織女，其中4人已提報新北市無形文化資產傳統工藝匠師，平均年齡為55歲，從事編織工藝長達近35年。今年邀織女老師分享傳習泰雅織布的心路歷程。

她說，烏來屈尺群地區獨特的XOXO圖案織紋，是幾年前由織女老師們走訪台大人類學博物館進行織紋分析研究而發現，織紋代表團結與家族繁衍興盛，屬於傳統織法，不同於其他地區泰雅族的編織圖騰。

活動將展示依屈尺群織紋所設計，有別於傳統短裙的長版女裙族服；也有遊客喜愛的DIY體驗，可親自感受織布技藝及文化精神。

市府原住民行政局長羅美菁表示，第九屆全國泰雅族運動會也將於15日、16日在烏來區綜合體育場舉辦。包括田徑、球類及射箭、拔河、鋸木等傳統技藝競賽，聖火傳遞已在7日順利完成。市府歡迎民眾當天一起為大型運動賽事選手們加油。

烏來 泰雅族

延伸閱讀

台首大觀光系深入桃園原民部落 體驗泰雅族與桂竹產業

遊走森林浴步道、賞壯闊雙層瀑布！「三峽滿月圓＋烏來內洞步道」一日遊

北港五湖四海宴民間工藝展 精雕細琢宛如現代版故宮

旅遊新選擇 前進烏來深山體驗打獵

相關新聞

雙溪山藥節小旅行開跑 特製山藥飯包遊古道

山藥是雙溪三寶之一，今年山藥節，今(8)日起開放小旅行報名，不僅能利用山藥製作特色飯包遊歷坪溪古道，還有挖山藥體驗，讓民眾親自挑選在地山藥，而今年主場將在11/1於雙溪高中舉辦，到時將有盛大產銷會，歡迎民眾蒞臨選購。

瑞芳水湳洞山城美館十年有成展 藝術家出力活化在地

瑞芳區水湳洞的山城美館，是由一群藝術家共同創立，從當初活化舊戲院、礦工食堂，提升地方對藝術的推廣外，也透過加深與學校、社區長者的互動，帶動課後陪讀與老人共餐的開始，十年來的成果加上礦山百年的記事，展期至10/11，希望鄉親與遊客利用國慶連假時間，看看地方活化的轉變。

縱橫經緯串連祖靈圖騰 烏來泰雅編織節15日揭幕

烏來泰雅編織交織呈現傳統與現代的多元風格，除融入菱形紋的祖靈圖騰，也加入創新元素展現特色工藝。手織族服班織女將在15日烏...

郵差王炳杰送信兼送愛心 幫獨居身障婦籌措醫藥費

新北市三峽郵局郵務稽查王炳杰在送信之餘，經常關懷獨居長者及身障朋友，他也和一群志同道合的朋友成立「鳥人愛心會」，長年來，...

校園外牆換新裝 南勢角地標彩繪牆串起觀光廊帶

新北市中和區人文薈萃，具有宗教、移民、觀光等多元文化，經當地議員張志豪、華新里長楊錦煌和華夏科技大學共同推動，將中和區華...

蘆洲國慶蔥油餅十周年 因應疫情今年不請客

紅到已經成為google地標的新北市「蘆洲國慶蔥油餅」，年年雙十節免費大請客，累計至少送出4300份。今年邁向10周年，...

新北室內禁電子煙要再等等 自治條例卡議會

新北市議會今進行「新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例」草案二讀，條文明定禁菸場所也禁止電子煙和加熱菸，且未滿18歲者、...

北市社宅裝冷氣要等幾個月？議員要求成立專責管理機構

北市2020年起至2022年，完工的社宅將達1萬戶，將仰賴專責機構協助；台北市議員許家蓓下午在議會質詢指出，日前北市社宅...

人行道不平害人慘摔 議員酸：市長眼皮下的路也很破

台北市列管的人行道約250萬平方公尺，議員李明賢下午在議會質詢指出，市府委外由三家業者去巡查，約134人，但仍頻傳民眾因...

北市挖路太多逾6成民調不滿意 議員轟共同管道成效差

台北市長柯文哲上任後，積極推動「共同管線」制度。不過據研考會去年道路品質民調，北市民對道路品質最不滿的還是「挖路太過頻繁...

全國首創 北市路燈搖身變智慧型站牌

為減少道路桿件設置並提高智慧型站牌普及率，台北市公運處今天宣布，全國首創智慧型公車站牌與路燈共桿，目前已設置55站，分為...

北市國慶嗡嗡包線上5分鐘搶光 1999抱怨爆量

迎接國慶升旗暨慶祝活動，台北市政府昨天及今天兩天，開放線上登記索取第6代嗡嗡包。因市府網路有流量限制，儘管不到秒殺程度，...

熱門新聞

會勘後突心肌梗塞 花縣府科長林政穎驟逝同事哭紅眼

檢舉陸肉製品 卻遭台南衛生局罵：可以不要這麼無聊嗎

台水預告15日起停水23小時 範圍包括板橋、新莊和樹林

基隆山海串聯啟動市區平台跨港 林右昌：翻天覆地改變

大觀水力發電廠鋼管本周一破裂 大量發電水外洩成泥流

影／馬英九捐款10萬被回絕 大讚劉一峰神父了不起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。