縱橫經緯串連祖靈圖騰 烏來泰雅編織節15日揭幕

烏來泰雅編織交織呈現傳統與現代的多元風格，除融入菱形紋的祖靈圖騰，也加入創新元素展現特色工藝。手織族服班織女將在15日烏來泰雅編織節分享屈尺群獨特織紋與心路歷程。

烏來泰雅編織節將於15日起連續兩天，在新北市烏來區市民活動中心舉行，邀知名設計師潘怡良設計團隊合作，打造美學觀點的織藝廊道。

烏來區長周守信今天表示，烏來為全國9個泰雅族鄉區之一，以發展部落觀光、生態體驗、文化之旅為主。泰雅編織節盼望透過織女承傳編織工藝的努力與成果，詮釋優美的泰雅文化。

承傳編織20餘年的新北市烏來區原住民編織協會理事長周彭玉鳳（Sayun Yuraw），接受中央社記者訪問表示，泰雅族是台灣原住民中最擅長織布的一族，從製線到織布的過程及傳統編織技法，內容豐富多元，呈現高超工藝技術。

她表示，烏來因與外界接觸早，從日治時期開始逐漸失傳織布技術，近年透過宜蘭縣南澳鄉耆老教學，盼承傳老祖宗工藝。

她說，泰雅族傳統織布線材取自苧麻莖皮纖維的麻線。透過薯榔、馬藍、黑泥、九芎、薑黃等植物染色，在傳統織布機的「地機」上編織，透過經緯線的交織縱橫，呈現平紋織、斜紋織、夾浮織等不同織法的圖紋。

協會表示，泰雅族為台灣分布區域最廣的原住民族，又細分數個支群，無論長衣、短衣、胸兜、披肩、新娘嫁衣，及象徵榮耀的凱旋衣，各自擁有獨具地方特色的織品。常見的菱形紋代表「祖靈的眼睛」，守護族人與大地萬物。

周彭玉鳳表示，協會已在烏來培育16名現代織女，其中4人已提報新北市無形文化資產傳統工藝匠師，平均年齡為55歲，從事編織工藝長達近35年。今年邀織女老師分享傳習泰雅織布的心路歷程。

她說，烏來屈尺群地區獨特的XOXO圖案織紋，是幾年前由織女老師們走訪台大人類學博物館進行織紋分析研究而發現，織紋代表團結與家族繁衍興盛，屬於傳統織法，不同於其他地區泰雅族的編織圖騰。

活動將展示依屈尺群織紋所設計，有別於傳統短裙的長版女裙族服；也有遊客喜愛的DIY體驗，可親自感受織布技藝及文化精神。

市府原住民行政局長羅美菁表示，第九屆全國泰雅族運動會也將於15日、16日在烏來區綜合體育場舉辦。包括田徑、球類及射箭、拔河、鋸木等傳統技藝競賽，聖火傳遞已在7日順利完成。市府歡迎民眾當天一起為大型運動賽事選手們加油。