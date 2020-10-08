新北室內禁電子煙要再等等 自治條例卡議會

新北市議會今進行「新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例」草案二讀，條文明定禁菸場所也禁止電子煙和加熱菸，且未滿18歲者、孕婦不得吸食；不過民進黨團認為，中央修正「菸害防制法」尚未完成，若現在制定自治條例恐和未來中央法令牴觸，且自治條例也不夠周延。衛生局則表示，自治條例用意為補上現行中央法令漏洞，最後議長蔣根煌裁示，全案持續討論。

依國健署公布資訊，新北去年國中生和高中職生整體吸食電子煙比率，分別為4.1%及7.5%。但因中央無法可罰，新北市去年訂定「新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例」草案，明定新北市1萬3766處禁菸場所，全面禁止吸用電子煙和加菸，違者罰2千到1萬元，未滿18歲及孕婦也不可吸食，若提供者，將罰1到5萬元。

衛生局長陳潤秋指出，為彌補中央法令不足，才先行訂定自治條例，希望幫助青少年及孕婦遠離菸害，另不讓電子煙的二手煙影響他人；教育局長張明文也表示，透過自治條例的強制力，避免青少年染上菸癮，以免衍生毒品問題及其他偏差行為。

新北一名陳姓國中生說，下課期間廁所常常煙霧瀰漫，而且焦油式的電子煙味道相當重，聞沒多久就會頭暈，希望學校能更認真稽查；家長白小姐表示，青春期孩子對很多事物會好奇，很容易被同儕影響，政府應訂定嚴厲罰則。三民高中校長沈美華則說，依規定校方不能隨意搜查學生書包，但會加派人力巡查，杜絕電子煙出現在校園中。

議會今進行「新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例」二讀，民進黨議員認為電子煙款式日新月異，禁止販賣、輸入、宣傳等才是根本解決方式，但自治條例中未提到；且中央正在研擬修法，全面禁止電子煙，若現在訂定的自治條例不夠周延，恐和未來中央法令牴觸，自治條例名稱也不夠強制性，建議市府重新研擬草案。

不過國民黨團認為，就是因為中央法令還在修正，而電子煙危害健康卻已是事實，才要盡快訂定自治條例，希望盡速審查、推動，讓執法機關能依法開罰，先補上漏洞，再修正自治條例不足之處。

由於二讀過程未取得共識，最後議長蔣根煌裁示，衛生局持續與黨團溝通，全案仍待討論。

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