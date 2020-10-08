北市社宅裝冷氣要等幾個月？議員要求成立專責管理機構

北市2020年起至2022年，完工的社宅將達1萬戶，將仰賴專責機構協助；台北市議員許家蓓下午在議會質詢指出，日前北市社宅發生住戶入住多個月等不到冷氣，或發生電梯故障多日才修復，她要求都發局盡快成立專責的社宅管理公司，否則未來大量社宅基地完工，都發局將無力管理應付。

許家蓓說，北市目前社宅共2372戶，有6個基地，但由不同單位管理、多頭馬車，先前就發生社宅住戶入住多個月等不到冷氣，或是電梯故障，目前社宅的物業管理制度，是與民間機構簽約，一年簽一次。

許家蓓表示，都發局前局長林洲民曾有成立專責公宅管理公司的構想，市府也打算將財團法人台北市都更中心轉型為行政法人，專責社宅物業管理，收支可攤在陽光下供檢驗 。但以東明社宅為例，去年就打算委託給都更中心管理，現在仍由民間機構負責管理，都更中心也尚未轉型為行政法人，無法成為社宅的專責管理機構。

許家蓓說，北市社宅戶數最多，5年前就打算成立機構，目前卻還在研議自治條例。反觀新北桃園皆已完成法制作業，新北更於今年搶先成立新北住都中心籌備處，將成為全台第一個地方層級的社宅專責管理機構，台北市已經落後新北、桃園。

對此，都發局長黃景茂說，都更中心轉為行政法人，要先走法律程序，報內政部同意，成立行政法人住都中心，內政部9月中旬已經同意，至於組織編制的自治條例，將報市政會議同意，再送議會審議。另外，木柵社宅明年2月將入住，即可委託都更中心做管理，已經在做準備。