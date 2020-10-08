瑞芳水湳洞山城美館十年有成展 藝術家出力活化在地

瑞芳區水湳洞的山城美館，是由一群藝術家共同創立，從當初活化舊戲院、礦工食堂，提升地方對藝術的推廣外，也透過加深與學校、社區長者的互動，帶動課後陪讀與老人共餐的開始，十年來的成果加上礦山百年的記事，展期至10/11，希望鄉親與遊客利用國慶連假時間，看看地方活化的轉變。

山城美館座落於水湳洞半山腰，前身是棟戲院建築，因為在地礦業沒落，一群藝術家願意投入在地活化，利用藝術與社區互動，帶給水湳洞甚至到金瓜石地區，豐沛的新生命力。

此次展覽透過礦山百年大記事，刻劃了水湳洞、金瓜石的盛衰，還有古蹟美景、觀光的興起，而十年有成展則將藝術家們，一步步的拓展以相片紀錄，包括濂新里藝術門柱、基隆山麥飯石水路追尋等，就連板畫作品也是部分社區長者第一次嘗試製作的成果，而位在美館對面，前身為礦工食堂的山城食堂，也提供在地人一個學習技藝的工作機會，讓他們找到生命價值。

山城美館館長林正文表示，除了有好喝的咖啡，山城美館也幫助水湳洞威遠廟成立委員會，並發展濂新社區的共餐活動，為期第二年平日每日的快樂聚餐，也得到市府優良共餐據點的殊榮，未來期望能擴及水湳洞金瓜石更多里民的送餐服務，讓地方長者能自在在家鄉安老。