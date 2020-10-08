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雙溪山藥節小旅行開跑 特製山藥飯包遊古道
山藥是雙溪三寶之一，今年山藥節，今(8)日起開放小旅行報名，不僅能利用山藥製作特色飯包遊歷坪溪古道，還有挖山藥體驗，讓民眾親自挑選在地山藥，而今年主場將在11/1於雙溪高中舉辦，到時將有盛大產銷會，歡迎民眾蒞臨選購。
雙溪區公所主秘沈玠容表示，雙溪區山藥節，是區內農產行銷的一大盛事，除了主場活動的產銷會外，也舉辦多場小旅行活動，讓民眾不只能買山藥，也能在東北角感受好山好水的多元體驗。
而自8日開始報名的雙溪場小旅行，不僅17日當天會有胖卡車在雙溪街行銷山藥料理，還有友善農作的山藥飯包DIY，與注腳雙溪工作室合作，利用在地有機米與山藥製作成仙桃飯糰，還有山藥泥包裹秋季地瓜好滋味，來個在地黑豬肉香腸與雞捲的搭配，下飯又有在地風味，民眾能親手做飯包帶往淡蘭古道坪溪段賞景享用，美味又愜意。
雙溪區公所農經課課員陳駿程表示，坪溪古道雖位在山區，但溪流平緩，不只可以走緩坡登山，還能清涼溯溪，走訪完古道，回到雙溪區進行挖山藥體驗，從地底下的水管，驚喜發現山藥成長的粗細，是難得的農村趣味，活動有17、24日兩梯次，即日起至活動前三日都可向雙溪區公所網站報名，來趟精彩的秋季山藥之旅。
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