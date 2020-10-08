雙溪山藥節小旅行開跑 特製山藥飯包遊古道

汐止大同路與信義路口，一邊是火車站一邊是中正市場，每天進進出出的行人就有上萬人，只是路口複雜，大部分民眾習慣出了市場就過馬路，沒走在斑馬線上被開罰引起民怨，所以，今(8)日上午，議員張錦豪就邀請相關單位現場會勘，要求調整斑馬線的位置，解決問題。

2020-10-08 21:32