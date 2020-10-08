金山醫院巡迴講座 為長輩找尋心靈支持

新北市府社會局主辦的晚年人生我做主講座，在北海岸地區由台大醫金山醫院承辦巡迴講座，邀請65歲以上的長輩參加，透過生動有趣的講座內容，讓長輩們吸收晚年人生的相關經驗並建立自己的心靈支持，擁有樂活的晚年人生。

臺大醫院金山分院護理長劉旭華表示，在北海岸地區的晚年人生我做主講座由金山醫院承辦，由北海英雄計畫出發，將會巡迴北海岸四區，內容有現今社會中長輩常碰到的財務規劃與防護議題，還有長輩們比較少接觸的心靈支持概念，由心理師帶給長輩晚年人生不一樣目標，並從中建立自信找到新的人生價值。

心理師謝宇鈞說，年紀大了會發現生理條件的體能狀況不如以往，對於自我產生懷疑，透過心理師的講座，讓長輩維持基本的社交能力，找尋晚年人生目標，透過目標與興趣建立自我心靈支持，並且也會透過動健康訓練老人家的肌肉，延緩老年退化。

而晚年人生我做主的巡迴講座從金山開始，10/12在三芝、10/20到石門，最後10/27則是會到萬里，有興趣的長輩們千萬不要錯過。