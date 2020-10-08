沒走斑馬線上被開單 汐止大同、信義路調動線

汐止大同路與信義路口，一邊是火車站一邊是中正市場，每天進進出出的行人就有上萬人，只是路口複雜，大部分民眾習慣出了市場就過馬路，沒走在斑馬線上被開罰引起民怨，所以，今(8)日上午，議員張錦豪就邀請相關單位現場會勘，要求調整斑馬線的位置，解決問題。

真的是走習慣了，每天從汐止火車站方向過來的都習慣從中間通道，然後就在斜坡道前停等紅綠燈，而對面中正市場買菜出來的也是類似狀況，就站在路口等，前方小綠人一亮，行人過馬路，不過，卻有人因此被開單，因為低頭看並沒有畫設行人穿越線，路口的行人穿越線是畫在隔幾步路的信義路口，引起不少民怨。

里長楊順德說，這邊每天出入的好幾千人甚至上萬人，那因為現在行人都必須走在斑馬線上，那這個路口人那麼多，又急著要過馬路，希望能夠畫一個交叉型的斑馬線，行人才不會被開單。

市議員張錦豪指出，今天找市府交通局、警分局及公所來討論如何讓這個路口怎麼改善才能更完整，也建議在路口中間區塊做一個交叉的行人對角穿越道，這樣就能解決民眾沒有走在斑馬線上被開單的疑慮。

張錦豪表示，同時我們會把前方信義路口的斑馬線移到中正市場路口，會勘結論三個星期將路口的對角穿越道完成。