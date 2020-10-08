人行道不平害人慘摔 議員酸：市長眼皮下的路也很破

台北市列管的人行道約250萬平方公尺，議員李明賢下午在議會質詢指出，市府委外由三家業者去巡查，約134人，但仍頻傳民眾因人行道不平整、凸起而摔傷，甚至連北市府前的道路都損壞，市長眼皮下的路都這麼爛，更別說其他人行道破損的黑數。對此，新工處表示，列管道路明年起交由新工處維管，學校、醫院旁的人行道，將列優先處理。

李明賢說，台北市南港區成德國小門口一處人行道，因地磚凸起還有斜坡，造成一名路人摔傷，不只眉頭縫好幾針，肩部、膝蓋也擦傷。他質疑人行道維修有標準嗎？像他就發現，連市府前的路也破損不堪，市長眼皮下的路，有去巡查嗎？

對此，新工處長黃立遠指出，若影響公安，會立即修復，至於人行道的更新頻率是10到15年，未到更新時間，但維修後沒有效果，也會更新。

李明賢指出，他要求除了有公安疑慮外，學校、醫院的人行道也應該優先處理；黃立遠指出，包括醫院、學校的人行道，今年9月開始辦理交接、量測，明年3月列冊完成，就會移由新工處接管，維修也會以學校、醫院前的人行道優先。