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北市挖路太多逾6成民調不滿意 議員轟共同管道成效差

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市工務局新工處斥資1081萬進行路面更新，並將研究院路二段納入北市道管中心挖掘管理系統「禁挖管制」區域圖資，避免更新後出現反覆挖掘情況。圖／北市新工處提供
北市工務局新工處斥資1081萬進行路面更新，並將研究院路二段納入北市道管中心挖掘管理系統「禁挖管制」區域圖資，避免更新後出現反覆挖掘情況。圖／北市新工處提供

北市柯文哲上任後，積極推動「共同管線」制度。不過據研考會去年道路品質民調，北市民對道路品質最不滿的還是「挖路太過頻繁」，不滿意比例高達61.9%。北市議員張斯綱質疑，北市府推動共同管道成效差，工務局長林志峯回應，台北市是高度開發城市，民生管線需求大，但相較其他縣市，台北市的道路挖掘管制量、及整合率都是全台最高。

張斯綱今天在議會工務部門質詢質疑，隨機問台北市路人，市民10個有9個覺得台北市常挖路，路面補丁稀鬆平常、道路也永遠不平，甚至研考會民調，逾6成市民也不滿道路挖路太頻繁，但柯文哲曾於選舉期間，提出「共同管道、道路統一挖補政見」，工務局也曾試辦3年免費讓民營業者加入共同管道，管線業者卻不買單，寧可定期繳費給北市府，將纜線附掛在雨水溝等。

張斯綱說，以目前台北市的下水道、橋樑、隧道等附掛纜線；或道路埋設管線等形式收費都明顯過低，例如側溝每公尺只要1.2元；涵管、連接管或涵管每公尺1.3元；汙水下水道每公尺2元；道路挖掘許可規費800元起，這樣的收費，有哪間業者會笨到加入共同管道？

議員要求工務局應該大幅調高業者附掛纜線及開挖道路成本，並給予加入共同管道業者利多，讓業者只能選擇加入，以加速共同管道建置的進度。

工務局長林志峯說，目前全國採「挖埋統一」的縣市，僅有台中市市中心實施，因「挖埋統一」案件量將會相當高，加上台北市的民生管線需求大，例如開一家便利超商就需要增加用電、給水等管線，所以北市府調整成立「道管中心」，統一整合挖掘、挖掘監視、3D圖資、管線施工管理等。林說，台北市的管線還是全國管制量、整合率最高的縣市。

至於推動共同管道，林志峯說，目前在台北市既有的舊市區要新建共同管道有困難，因為地下管線都已經布滿，但若是禁挖區，業者就一定要進到共同管道。

北市 柯文哲 民調

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