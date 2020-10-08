全國首創 北市路燈搖身變智慧型站牌

為減少道路桿件設置並提高智慧型站牌普及率，台北市公運處今天宣布，全國首創智慧型公車站牌與路燈共桿，目前已設置55站，分為LED站牌和電子紙站牌。

台北市交通局2005年起建置智慧型站牌，截至今年8月底完成1959站，普及率近6成；目前站牌形式包括附掛式智慧型站牌1223站、獨立式智慧型站牌626站以及太陽能電子紙智慧型站牌110站。

為提高智慧型站牌普及率，另考量市區人行道及道路設置傳統智慧型站牌時，經常因地下管路障礙及人行道寬度不足而無法設置，且為配合減桿政策，達到市容美觀，北市首創智慧型站牌與路燈共桿。

公運處表示，智慧站牌附掛路燈桿有2種形式，一種為電子紙顯示器，用於路燈主電力來源高度不足1.5公尺，無法引接市電，因此用太陽能板發電，並搭配蓄電池，站牌可於無太陽情況下連續運作20天。

另一種為LED顯示器，用於路燈主電力來源高度在1.5公尺以上，站牌可使用路燈既有電力，路燈夜間供電，日間則由蓄電池供電，若路燈電力異常，站牌仍可連續運作2天。

公運處表示，智慧型站牌附掛路燈桿件，109年預計新增約90站，包含LED站牌4站（已完成1站）和電子紙站牌86站（已完成54站）。