北市國慶嗡嗡包線上5分鐘搶光 1999抱怨爆量

迎接國慶升旗暨慶祝活動，台北市政府昨天及今天兩天，開放線上登記索取第6代嗡嗡包。因市府網路有流量限制，儘管不到秒殺程度，不過昨天敬老名額，5分鐘內450分嗡嗡包就被搶光；今天上午10時開放一般民眾登記，10時26分不到半小時，3000份嗡嗡包也被搶拿一空。

由於今年首度改為線上登記制，許多民眾網路登記搶不到嗡嗡包，紛紛打電話到1999抱怨，北市民政局同仁電話爆量，一早電話接到手軟，不過也有不少電話，是登記到民眾，來電詢問怎麼索取。

受到新冠肺炎疫情影響，今年台北市政府的第六代嗡嗡包，首度改採線上登記制，10月7至8日兩天已經開放線上登記，限量3450份全部搶登記一空。民眾透過網路預約登記，確定完成登記資格後，國慶當日再憑身分證及電子郵件通知由本人親自現場領取。

今年北市府的第六代嗡嗡包，採科技感，整體設計以簡約時尚、輕便多功能為主軸，為歷代嗡嗡包中，背法最多變、最能展現自我風格的包款。設計圖樣則融入「2020」及「iT」視覺，傳達台北市智慧城市，同時也是愛與溫暖的城市。

台北市長柯文哲與副發言人學姊黃瀞瑩也拍攝影片宣傳第六代嗡嗡包，昨天與今天兩天開放記，一開放隨即被搶拿一空。