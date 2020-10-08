台中振興里加碼防疫重陽禮金 籲長輩不要省防疫物資

10月3日適逢台中東區大仙公祠一年一度的客家義民爺誕辰慶典活動，擔任榮譽主委的東南區市議員鄭功進與現任主委劉作文共同出資，讓65歲以上長者，除了領社會局的重陽禮金，再加碼領到200元，並依照傳統習俗過大仙公爐火的防疫平安金。

台中市議員鄭功進說，東區大仙公祠原先是陰廟，但十分靈感，地方廣為周知，尤其是墓塚剛完成時，還曾經湧出過一股泉水，地方盛傳只要生飲此泉，就能消災解厄、治療疾病，連墓塚上的青草，也有治病的功效，不少人遠道而來，並稱呼其為「仙水仙藥」，因此當地民眾才會稱此廟為「大仙公」，後來因大勇街拓寬，現在早年大仙公的墓塚已移除，其靈感的事跡及碑文，都還在廟裡，希望能繼續守護鄉里。

東區振興里長、現任大仙公祠主委劉作文說，今年決定加碼重陽敬老金，是看到很多長輩，生性十分節儉，就算政府有發重陽禮金，也一定都會被他們存下來，或者補貼家裡生活開銷，眼看嚴峻的疫情尚未穩定，主動與在地議員鄭功進聯繫，一人加碼100元，200元心意祝福振興里內的長輩都能平安「健康吃百二」。

議員鄭功進說，他看到長輩很節儉，防疫物資省著用，呼籲大家該戴的口罩、該買的酒精，千萬不能省，他自己就是在地振興里里長出身的議員，花小錢請大家做好防疫，絕對是該做且值得。