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影／大觀水力發電廠鋼管破 當地民眾：以為發生土石流
大觀水力電廠10月5日早上8點多，高齡80多歲的發電鋼管因維修時發生爆裂，致大量的發電水傾瀉而出，沖刷邊坡的土石，導致整個大觀水力電廠內的道路遍布泥流，台電公司表示，目前這部5號機已自動停止運作，但1至4機仍能正常運作。
當地民眾指出，大觀電廠5號機鋼管破管後，大量黃色土石流沿山壁傾瀉而下，以為發生土石流意外，但當天並沒有下雨，天氣相當好，卻看到滾滾土石、泥水不斷從發電廠區內流下，道路都是混濁的泥水，經查發現是最右側的5號綠色鋼管維修前發生爆裂，破了長2.5公尺寬1公尺，所以大量的發電水直接從破口湧出，往下沖刷。
民眾形容當時的情景相當驚人，鋼管爆裂，水直接從破口傾瀉而出，沖刷邊坡的土，泥水、沙石狂往下流，彷彿就像是個小瀑布，畢竟過去並沒發生過類似的意外，大觀電廠指出，5支鋼管是高低落差達320公尺的明管，雖造成5、6輛的汽機車被波及，廠區人員發現後馬上處理，目前5號機已自動跳停，以避免水一直這樣源源不絕流出，同時派人清理現場。
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