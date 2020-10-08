影／大觀水力發電廠鋼管破 當地民眾：以為發生土石流

大觀水力電廠10月5日早上8點多，高齡80多歲的發電鋼管因維修時發生爆裂，致大量的發電水傾瀉而出，沖刷邊坡的土石，導致整個大觀水力電廠內的道路遍布泥流，台電公司表示，目前這部5號機已自動停止運作，但1至4機仍能正常運作。

當地民眾指出，大觀電廠5號機鋼管破管後，大量黃色土石流沿山壁傾瀉而下，以為發生土石流意外，但當天並沒有下雨，天氣相當好，卻看到滾滾土石、泥水不斷從發電廠區內流下，道路都是混濁的泥水，經查發現是最右側的5號綠色鋼管維修前發生爆裂，破了長2.5公尺寬1公尺，所以大量的發電水直接從破口湧出，往下沖刷。