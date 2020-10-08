聽新聞
test
0:00 / 0:00
台水預告15日起停水23小時 範圍包括板橋、新莊和樹林
台灣自來水公司第12區管理處表示，本月15日「樹林區樹新路（新樹路649巷到莊崑路間）1000mm汰換管線工程」施工，當天上午9點到隔天上午8點板橋、新莊和樹林部分區域停水23小時，請民眾預先儲水備用，關閉抽水馬達電源以免空轉產生事故。水公司將規畫６處臨時供水站。
停水地區包括板橋沙崙街、莊崑路、新崑路全段；大觀路三段2~54號、132~242號、201~245號、篤行路1段雙號側全部；新莊區新崑路、莊崑路、豐盛一街、豐盛二街全部、新樹路334~464號、609~745號、環漢路3段525~532號；樹林區樹新路、保順街全部、保安街1段2~50號、俊英街1~11號、2~12號。
臨時供水站設置在新樹路615號對面公園、大觀路3段236號對面公園、新樹路739號對面、俊英街2號對面、新崑路113號對面和樹新路109號對面。
如有任何供水問題或因重大事故需緊急送水可撥免付費專線1910、第１２區管理處（02）29968961或樹林服務所（02）26812526。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言