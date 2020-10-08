猜中金馬得獎名單 新北市圖送超商禮券

新北市立圖書館表示，配合第57屆金馬獎在11月21日登場，新北市圖即日起至11月20日期間推出「閱讀金馬」系列活動，包括影展、書展等，民眾參與預測金馬就有機會抽中超商禮券。

新北市圖今天表示，圖書館推出一系列「閱讀金馬」暖身活動，包括「金馬回顧」全民大影展、「金馬神預測」、「我和電影有個約會」金馬電影書展。

「金馬回顧」全民大影展從10月8日起至11月19日止，新北市圖精選32部歷年金馬入圍、得獎電影，於21個分館輪番上演，包括第35屆（1998年）評審團特別獎「徵婚啟事」、第42屆（2005年）最佳紀錄片「翻滾吧！男孩」、第45屆（2008年）年度台灣傑出電影「海角七號」、第46屆（2009年）年度觀眾票選最佳影片「不能沒有你」、第47屆（2010年）年度最佳改編劇本「父後七日」、第48屆（2011年）最佳劇情片「賽德克巴萊」、第50屆（2013年）最佳紀錄片「看見台灣」、第55屆（2018年）最佳動畫長片「幸福路上」等經典金馬得獎作品。

同時推出「金馬神預測」活動，即日起至11月20日止，參加任一場「金馬回顧」全民大影展活動，可獲得「金馬得主」預測單，共有50個幸運讀者可獲得200元超商禮券。

此外，新北市圖總館及樹林分館舉辦「我和電影有個約會」金馬電影書展，讓民眾透過影像和文字，享受不同樂趣。

「閱讀金馬」系列活動即日起11月20日止，相關活動資訊可至新北市立圖書館網站查詢。