防重大火警公安 北市擬修法要求裝火災警報器

台北市消防局今天表示，3月、4月分別發生2起重大公安意外，擬修正火災預防自治條例，規定居住用建築及餐廳、飲酒店等場所，應依法設置住宅用火災警報器，並訂罰則。

北市府消防局指出，3月14日萬華區華西街1樓小吃攤火災，造成樓上出租雅房的房客5死；4月26日錢櫃林森店因業者關閉消防安全設備，釀6死，2起重大公安事件讓市民對公共安全產生疑慮。

為提升醫院、旅館、電影院、KTV及酒店等場所公共安全，消防局表示，會持續加強檢查相關處所消防安全設備，並建立公安檢查三級查核制度，強化檢查效能及督導機制。

消防局指出，擬修正「台北市火災預防自治條例」，規定居住用建築物及餐廳、飲酒店、超商等各類場所，管理權人應依「住宅用火災警報器設置辦法」，設置住宅用火災警報器，且增訂罰則規範。

消防局統計至今年8月底，因住宅用火災警報器提醒民眾發生火警案例，共433件，呼籲民眾在居室、客廳、廚房及樓梯間等處裝設住警器，且定期自行測試、清潔並更換電池。

消防局表示，未正確安裝住警器或安裝數量不足，仍是目前火災造成人命傷亡的主因，民眾應多加留心並確實安裝及定期測試住宅用火災警報器，以爭取發生火災時應變及避難逃生時間，降低傷亡機率。