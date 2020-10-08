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國慶連假新北交通懶人包看這 避開風景區壅塞路段

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市府推出國慶連假交通懶人包。記者吳亮賢／翻攝
新北市府推出國慶連假交通懶人包。記者吳亮賢／翻攝

明天起就是國慶連假，新北市交通局推出「國慶連假交通懶人包」，含括新北10大風景區易壅塞路段、時段及景點大眾運輸資訊，並可查詢即時路況及停車位剩餘數量，幫助民眾避開塞車，節省寶貴時間。

交通局交通安全科技正林祥煙指出，中秋連假前一天的下午尖峰時段，台61、台64及台65往南路段出現提前返鄉車潮，除因首2日國道實施匝道儀控、高乘載管制等措施，造成交流道周邊平面道路短暫回堵外，風景區及市區道路交通算順暢。

交通局預估，明起國慶3天連假期間，民眾返鄉、出遊模式與中秋連假相似，建議，預估風景區易壅塞路段包括九份老街（汽車路、瑞金公路）、深坑老街（文山路、北深路）、淡水老街（民權路、中正路）、鶯歌老街及陶瓷博物館（國慶街、文化路、三鶯大橋）、烏來（台9甲線）等，壅塞時段多自中午左右至入夜後。

此外，易壅塞市區主要幹道包括台65線五股至土城路段、台64線五股至中和路段、中和中正路、泰山新五路、三重重陽路、林口文化一路等，提醒市民朋友改道，減少壅塞。

因應台61線及台64線正進行商港路聯絡道銜接工程，現場已增設替代道路導引牌面，駕駛人應依標誌、標線、號誌及員警指揮行駛，內側車道直接左轉匝道上台61線，外側車道沿臨港大道平面路段進入港區後，再由訊塘匝道上台61線，以維交通安全。

在國道部分，為維持南下返鄉及出遊車流順暢，國5於9日0時到中午12時止，石碇、坪林交流道南向入口匝道封閉管制，石碇交流道改為大客車專用入口，開車民眾請改走106乙及台9線或利用南港系統交流道至國道5號。另9日至11日上午0時到5時，國道全線雙向暫停收費；9日上午6時到中午12時於南向(南港系統)、10日上午6時到中午12時於南向(南港系統、石碇及坪林交流道)以及10、11日下午2時到晚間9時，於北向(蘇澳、羅東、宜蘭、頭城)入口實施高乘載管制。

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