柯文哲：健保準備金已不夠 會找錢補助長者

台北市長柯文哲今天表示，北市補助老人健保已經花了21億元，隨著老人增加，健保一定會加價；健保準備金不夠，已交代社會局長周榆修找錢，確保覆蓋北市長者健保。

台北市社會局上午舉行「109年銀髮服務表揚大會」，表揚109名優良長青志工、52名優良居家服務人員和19名老人安養暨長期照顧機構優良照顧人員，總計180人獲獎，邀請柯文哲出席參加。

柯文哲致詞時表示，今年元旦起，北市65歲以上長者健保由北市府補助，估計半年內健保費會調漲，因現在已經花新台幣21億元，隨著老人增加，健保必定會加價，健保準備金已經不夠，已交代社會局長周榆修找錢，確保覆蓋北市65歲以上老人健保。

另外，柯文哲說，自己將近8年市長期間，北市65歲以上人口占比從14%快速增至20%，主因台灣醫療很好，大家活很久，加上少子化，使老人占比增加，在這種情況下，如何照顧銀髮族成為一大課題。

柯文哲表示，感謝180名優良長青志工、優良居服人員和老人安養暨長照機構優良照顧服務員，這些人幫忙照顧長者，因為他們的認真，讓台北成為高齡友善城市。

柯文哲說，針對老人福利，北市府做了很多努力，包含斥資6億3000萬元，增設63個捷運站電扶梯，並要求捷運新設站點兩邊都要有電扶梯，方便老人搭捷運。