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九份假日總塞爆 新九號停車場接駁站明啟用

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新九號停車場新增基隆客運接駁站，明日啟用，遊客從遊覽車下車後可走至一旁轉乘客運到老街。圖／新北交通局提供
新九號停車場新增基隆客運接駁站，明日啟用，遊客從遊覽車下車後可走至一旁轉乘客運到老街。圖／新北交通局提供

新北市瑞芳區九份老街是國際著名觀光景點，每到假日遊客如織，但停車空間有限，新北市府便向日觀實業股份有限公司承租土地，闢建「新九號停車場」，可供80輛遊覽車停放，另為方便民眾轉乘客運至老街，新九號停車場也新增接駁站，明天啟用，遊客從遊覽車下車後可走至一旁轉乘客運，約10分鐘即可到達老街。

交通局停車管理科代理科長陳明湖指出，九份老街因位於山區，周邊道路狹窄，且停車空間有限，因此交通局多年來向日觀公司承租土地，闢建九號停車場，做為假日遊覽車遊客轉乘客運至九份老街的接駁站和遊覽車臨停場所。

陳明湖表示，因九份遊客逐年增多，疫情前外國觀光客更是絡繹不絕，日觀公司去年於九號停車場旁新闢「新九號停車場」，可提供80輛大客車停車位，讓前往九份地區的遊覽車，提供更多停車空間，但遊客轉乘客運仍需至九號停車場接駁站。

陳明湖說，近期因九號停車場受到上方工區施工影響，造成地坪受損，為確保遊客轉乘安全，交通局近日邀集相關單位研商，自雙十國慶連假首日起，「新九號停車場」除可停放大客車，也新增基隆客運接駁站，民眾可從「新九號停車場」直接轉乘客運至老街。

交通局表示，配合「新九號停車場」接駁站啟用，遊覽車場內動線務必遵從現場人員指揮，「新九號停車場」亦設置有臨時廁所，供遊客使用；另交通局也提醒，連假前往九份的民眾，儘量利用大眾運輸交通工具，可由板橋公車站搭乘965路公車或由瑞芳火車站轉乘1062、788、825、827及856路公車前往，省時省錢又方便。

新九號停車場設有臨時廁所。圖／新北交通局提供
新九號停車場設有臨時廁所。圖／新北交通局提供
新九號停車場與基隆客運接駁站相對位置。圖／新北交通局提供
新九號停車場與基隆客運接駁站相對位置。圖／新北交通局提供
新九號停車場可停放80輛遊覽車。圖／新北交通局提供
新九號停車場可停放80輛遊覽車。圖／新北交通局提供

停車場 遊覽車 九份

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