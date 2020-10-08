經發局2張A4爭取16億建會展中心 藍綠議員：太草率退回

台中市政府經發局這次定期會提案支用區段徵收作業基金16.87億，辦理國際會展中心（東側展館）計畫。經發局長張峯源今天到交通地政委員會說明，但藍綠議員齊聲反對，議員表示，市府爭取鉅額預算，竟然只送2張A4紙說明，連地圖都沒有「太草率」委員會決議退回。

經發局指出，台中市府市政會議同意國際會展中心東側展館動支區段徵收作業基金16.87億，送議會審議即可動支建設經費。

全案第一期去年3月已開工，原計畫期匡列58億1658萬。但市府還須籌措經費辦理第二期工程，才能正常營運。

經發局為了趕上2022年底完工進度，第二期必須在今年12月辦理招標，但來不及放進今年度預算，經發局爭取先辦理招標，等議會通過再補辦預算。

沒想到，交通地政委員藍綠議員同聲反對，要求退回提案。國民黨議員楊正中指出，經發局只拿出2張A4紙就要議會通過動支16.87億，太離譜！至少也要有會展中心地圖，但經發局只附上市政議會紀錄。