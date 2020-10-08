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河畔野草不修剪？ 新北高灘處：故意留下的

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
民眾質疑新北汐止基隆河岸長草長樹無人管理，恐影響防洪；高灘地管理處則表示正是為了防止水流衝擊，才故意不修剪。圖／取自Google
民眾質疑新北汐止基隆河岸長草長樹無人管理，恐影響防洪；高灘地管理處則表示正是為了防止水流衝擊，才故意不修剪。圖／取自Google

有民眾在臉書「汐止集團」質疑市府對基隆河岸缺乏管理，淤積都快堆出新生地擋全部都是出水口，河床都長出大樹，下排的野草也從未修剪，擔心重現早年淹水噩夢。新北市高灘地工程管理處則表示，雜草是故意留下，用來減緩水流；淤積部分則會請相關單位巡查處理。

民眾表示，基隆河岸整治良好，是散步的好地方，但近年卻發現很多地方河岸淤積，雜草叢生，有的還擋住排水口，如今動輒豪大雨，擔心會因此重現汐止淹水噩夢，希望市府早日處理。

在地的市議員廖先翔表示，在民眾不會通行的地方保持自然生態，應該無妨，北市河岸也有類似作法；淤積部分則歸水利署河川局管理，應該制訂統一的通洪量標準，定期檢視是否符合需求。

高灘處表示，當地屬於河岸濱水帶，雜草是用來減緩水流保護堤岸，避免河岸土壤被沖蝕淘空，經了解有30倍的差距；而且也可作為蟲鳥棲地，保護生態，所以不會除草。至於淤積的問題，可向市府反映，再轉請相關單位處理。

不過民眾依然覺得有問題，希望市府派員前往察看，如有問題馬上解決。

汐止 基隆

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