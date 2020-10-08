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中秋連假清出60噸垃圾 北市府研議減少開放烤肉區域
中秋連假剛結束，因今年中秋有四天連假，許多民眾前往北市河濱公園烤肉，卻也留下大量垃圾。台北市工務局水利處內部研議，將減少開放河濱烤肉場地，北市府副發言人林珍羽表示，未來開放與否將會進一步評估傾聽民意，將討論出最合適的辦法。
台北市水利處表示，今年中秋因連假緣故，河濱公園的垃圾清運量，高達60.07公噸，相較去年連假3天清出36.63公噸，今年垃圾量倍增，甚至河濱公園周邊有居民認為開放烤肉造成困擾，水利處才會內部研議，是否逐步減少開放烤肉區域，避免環境持續受到汙染。
水利處河川管理科長范振峰表示，台北市河濱公園平日有5處開放烤肉地點，中秋連假期間則是增加12處開放烤肉，其中以大佳河濱公園場地最熱，但因其他開放烤肉的河濱公園周邊有不少住戶，如百齡、成美、雙溪等河濱公園周邊都有不少居民，考量居民的生活品質及考量環保，才會內部研議減少開放烤肉地點，但不會全面取消。
范振峰表示，這個研議尚未與市長柯文哲討論，是否平日或僅中秋節減少開放場地？還有減少開放多少場地？都還沒有定案。水利處下半年會針對此事與地方里民交換意見，討論出最合適的辦法。
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