中秋連假北市河濱公園烤出60噸垃圾 明年烤肉區恐縮減

中秋連假民眾瘋烤肉，卻在北市濱公園留下大量垃圾，不但環境遭破壞，也苦了清潔的人員。北市水利處表示，今年中秋連假烤肉，河濱公園垃圾量逾60公噸，1999每年都接獲上百通投訴電話，正擬檢討河濱公園烤肉政策，朝向逐步縮減烤肉區域。

北市平時開放7處河濱公園指定區域，供民眾烤肉，中秋連假，再增開彩虹、觀山、美堤、大佳、圓山等12處指定區域，共計19處，但近幾年考量低碳環保，僅被動在網站公告烤肉區開放時段。

不過，今年中秋4天連假因天氣好，烤肉民眾多，留下的垃圾量也暴增至60.07公噸，平均每天要清運15公噸垃圾。不但公園委外清潔單位要加派人力連夜清除，水利處河管科長范振峰說，1999也接獲上百通抱怨電話，包括環境髒亂、設施遭破壞，以及未在規定區域內烤肉等。

事實上，北市水利處近兩年就想考慮檢討河濱公園政策，一線之隔的新北市，也僅開放原住民主題部落公園供民眾烤肉，且是原本就設有的烤肉區，反觀北市卻開放19處，可能讓部分民眾專程來台北河濱公園遊憩兼烤肉。

范振峰說，烤肉民眾烤得開心，留下的大量垃圾，卻讓常到公園休憩、運動的周邊里民、里長很不爽，因此，會逐一檢討、評估19處河濱公園烤肉特定區，幾個點優先退場。

但他也坦言，開放烤肉與否，正反意見都有，加上北市河濱開放特定區域烤肉已10多年，「易放難收」，因此會朝慢慢減少的方向來做，可能從較容易造成髒亂、設施破壞及周遭居民反彈大的河濱公園評估起，但不會全面禁止，否則民眾跑到未開放區域烤肉，還是要加派人力取締。