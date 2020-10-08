快訊

台大畢業待遇有比較優渥嗎？ 他列18位台大校友年薪大PK

梁崇銘弒母剁頭無罪遭撤銷 高院更一審裁定羈押三個月

河濱公園中秋烤肉垃圾多 北市擬明年取消1至2處

中央社 / 台北8日電

台北市工務局水利工程處今天表示，中秋節開放17處河濱公園烤肉，但考量烤肉製造大量垃圾，且接獲不少在地居民抱怨，明年可能取消1至2處，目前正和里民溝通。

水利處河川管理科科長范振峰接受媒體訪問時表示，中秋節河濱公園烤肉，新北市目前只開放樹林原住民主題部落公園1處，但台北市共有17處河濱公園開放，不少新北民眾因此湧入北市河濱公園烤肉。

范振峰表示，河濱公園開放烤肉，導致當地空氣品質下降，且製造大量垃圾；今年中秋連假因天氣不錯，北市河濱公園垃圾清運量高達60噸，去年雖氣候不佳，垃圾清運量也有30噸至40噸。

范振峰說，近年接獲不少在地民眾抱怨，部分民眾烤完肉就拍拍屁股離開，留下大量垃圾，因此考慮明年取消1至2處河濱公園烤肉開放地，這一年會與當地里民進行溝通，不會直接宣布全面禁止烤肉，而會以漸進式方式進行。

烤肉 中秋節

延伸閱讀

他嫌生吐司搭烤肉不如超商隨便買 網心痛：超浪費！

新北河濱公園台灣欒樹綻放 欣賞秋季限定景致

占地逾1100坪！新北河濱公園新亮點「國際級直排輪場2.0」絕美登場，新莊人先衝

中秋邀請男友到家烤肉 他竟「語出驚人」嫌棄：怎麼那麼難吃

相關新聞

中秋連假北市河濱公園烤出60噸垃圾 明年烤肉區恐縮減

中秋連假民眾瘋烤肉，卻在北市濱公園留下大量垃圾，不但環境遭破壞，也苦了清潔的人員。北市水利處表示，今年中秋連假烤肉，河濱...

中秋連假清出60噸垃圾 北市府研議減少開放烤肉區域

中秋連假剛結束，因今年中秋有四天連假，許多民眾前往北市河濱公園烤肉，卻也留下大量垃圾。台北市工務局水利處內部研議，將減少...

新北河濱公園台灣欒樹綻放 欣賞秋季限定景致

新北市大漢溪右岸土城媽祖田、左岸樹林柑園露營區的河濱運動公園台灣欒樹近期大量開花，不少早起運動的民眾順道拍照，保存秋季限...

國慶連假 遊樂區半票、推歡樂券

雙十國慶連假將至，為吸引更多觀光人潮，台北兒童新樂園針對10月壽星推出優惠，9日至11日購買300元一日歡樂券，出示身分...

士林農會明年改選兩派互咬 都更、會員審查惹議

士林區農會預計明年3月改選，提前引爆前、現任理事長的戰爭。前理事長郭萬清質疑現任理事長葉文忠處理農會代表登記資格及農會的...

柯轉彎？健保若漲 北市補助跟漲

台北市長柯文哲2015年取消65至69歲長者健保補助，今年才恢復。上半年議會審查「台北市老人全民健康保險保險費自付額補助...

人行道騎電動自行車 將開罰

電動自行車、電動輔助自行車時速最高可達25公里，新北交通局昨天指出，10月12日起，電動自行車、電動輔助自行車全面禁行人...

中和擬建生命園區 侯友宜：該做就做

新北市中和區納骨塔使用近40年，逾3萬個塔位滿載，中和區長賴俊達昨在市政會議提出「中和生命紀念園區」規畫，除新建納骨塔，...

永和大陳社區都更 3單元月底招商

新北市永和新生地（大陳義胞社區附近地區）公辦都更案，區分為7個更新單元，但僅單元2在今年順利完工，其餘單元因無建商願意投...

疫情影響 北市首創娛樂稅全面減半課徵七個月

台北市財政局今（7）日表示，受新冠肺炎疫情影響，民眾減少娛樂性消費，娛樂產業營收受到嚴重衝擊，經統計今年1至8月娛樂稅收...

萬里蟹正肥 野柳假日活蟹市集開跑

每年9月至12月就是萬里蟹產季，捕蟹船主為了打響萬里蟹品牌名號，每年都會在野柳漁港藍色公路舉辦「野柳假日活蟹市集」，剛卸貨下船的螃蟹活蹦亂跳，直接送到市集讓民眾選購，吸引不少饕客購買嚐鮮，還有漁村產銷班現場烹煮的貼心服務，市集一開幕就吸引上千遊客前往嚐鮮。

平林社區性平小旅行 帶動疫情後雙溪觀光經濟

新北市社會局為了促進疫情後的觀光經濟，推出各個風格類型的社區小旅行，而雙溪區在今年拿到全市性平分數第一的佳績，以此結合平林社區的志工們，一同舉辦小旅行，總共三場下來，旅行團員讚嘆古城之美，並以可觀的消費力，給予雙溪山藥、特產支持。

熱門新聞

男拾獲疑「龍涎香」石頭 鑑定結果出爐「係金ㄟ」值600萬

金酒推升級版「黑金剛」 2萬瓶鄉親搶先抽轉手賺一倍

基隆國慶晚會交管今公布搭車看這 港西街下午4時起禁入

水閘門忘記開？宜蘭金鯧魚大量暴斃 損失至少破百萬

桃園砸1950萬元辦萬聖節觀光活動挨批 墊付款轉正卡關遭砍半

台大碩士嘉義縣農會總幹事點子王 月餘創近7百萬元營收

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。