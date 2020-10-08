河濱公園中秋烤肉垃圾多 北市擬明年取消1至2處
台北市工務局水利工程處今天表示，中秋節開放17處河濱公園烤肉，但考量烤肉製造大量垃圾，且接獲不少在地居民抱怨，明年可能取消1至2處，目前正和里民溝通。
水利處河川管理科科長范振峰接受媒體訪問時表示，中秋節河濱公園烤肉，新北市目前只開放樹林原住民主題部落公園1處，但台北市共有17處河濱公園開放，不少新北民眾因此湧入北市河濱公園烤肉。
范振峰表示，河濱公園開放烤肉，導致當地空氣品質下降，且製造大量垃圾；今年中秋連假因天氣不錯，北市河濱公園垃圾清運量高達60噸，去年雖氣候不佳，垃圾清運量也有30噸至40噸。
范振峰說，近年接獲不少在地民眾抱怨，部分民眾烤完肉就拍拍屁股離開，留下大量垃圾，因此考慮明年取消1至2處河濱公園烤肉開放地，這一年會與當地里民進行溝通，不會直接宣布全面禁止烤肉，而會以漸進式方式進行。
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