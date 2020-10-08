新北河濱公園台灣欒樹綻放 欣賞秋季限定景致

新北市大漢溪右岸土城媽祖田、左岸樹林柑園露營區的河濱運動公園台灣欒樹近期大量開花，不少早起運動的民眾順道拍照，保存秋季限定的美景。

時序入秋，早晚有涼意，悠遊在河濱運動公園時，步道旁隨風搖曳的台灣欒樹金黃花朵陸續綻放，黃綠相間的繽紛色彩美不勝收。

台灣欒樹屬無患子科的落葉喬木，高約10至25公尺，為台灣特有種植物，耐旱性強，通常秋季10月開花。花冠呈現黃色，鮮黃豔麗燦爛如陽光灑下，樹姿優美色彩多變化，在台灣是常見的行道樹與園景樹，秋天花朵綻放時相當顯眼，新莊運動公園也有一整排可欣賞。

每當風吹過，金黃色的花瓣飄落有如黃金雨，非常浪漫、迷人，所以也被稱為「台灣金雨樹」。在綠地中與欒樹合影也很療癒，附近自行車道可多利用，適逢國慶連假，或許可找個涼爽的午後安排一趟愜意鐵馬遊，順便欣賞台灣欒樹美景。

※交通資訊：

媽祖田河濱公園：可由土城成功水門進入河濱公園後往三峽方向走，遇籃球場沿線即可發現