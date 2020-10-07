北農疑虛報菜價 北市府請監察人主動調查

台北農產公司去年疑虛報菜價，台北市議員鍾小平今天到台北地檢署按鈴控告北農總經理翁震炘涉嫌瀆職。台北市市場處今晚表示，請監察人主動調查，並持續要求北農儘速釐清真相。

無黨籍北市議員鍾小平表示，先前接獲北農員工陳情，指北農去年12月28日有高麗菜51.5公噸承銷價為新台幣17元，與當天其他高麗菜交易價格5至10元有落差，且採預約交易而不是走拍賣系統，懷疑其是否為虛偽交易，今天率數十名農民到北檢按鈴控告翁震炘涉嫌瀆職。

對此，市場處今晚發布新聞稿表示，北農今年9月23日的董事會議中，就有董事針對此案提出討論，市場處隨後也函請北農官股董事督促北農儘速提出完整檢討報告，並函監察人主動調查，以釐清實際交易情形。

市場處說，此案因涉批發市場交易及北農運作，後續將持續要求北農儘速釐清真相，以利後續處置，並確保供銷權益。

翁震炘9月下旬出席記者會時曾表示，當天為週六，得知蔬菜到貨量約400公噸，比平日增加約100公噸，為穩定菜價並避免承銷人殺價，導致菜價崩盤，影響農民權利，才依農產品市場交易法，進場確保菜價。

他說，當天用預約交易採購51.5公噸高麗菜，主要是希望穩定菜價，照顧農民，北農過去進場交易都會透過國營企業、農會協助吸收蔬菜，這次採同樣狀況，且菜價回穩後，就未用預約交易方式。