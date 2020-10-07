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新北蘆洲新增1例本土登革熱 擴大疫情調查

中央社 / 新北7日電

新北市蘆洲區傳出新增1例本土登革熱病例，新北市府衛生局今晚表示，已完成個案住家戶內外清除孳生源、噴灑、消毒及衛生教育，將擴大疫情調查與監測健康、規劃區塊防治計畫。

衛生福利部疾管署今天公布，新增1例本土登革熱，為新北市蘆洲區70多歲女性，曾到桃園市蘆竹區菜園，與目前有群聚疫情的新北市三峽區無關，感染源待釐清。

對於新北市本土性登革熱疫情，新增到蘆洲區有確診病例，衛生局晚間表示，已完成個案住家戶內外孳清噴消及衛教。

衛生局說，將安排住家周圍半徑100公尺，逐戶入內孳清噴消及衛教，並擴大疫調與健康監測，同時規劃區塊防治計畫，加強清除社區環境孳生源，與預防性噴消作業。

衛生局說，近期天氣適合病媒蚊生長，提醒民眾應定期每星期清除住家內及週遭環境積水容器，避免養蚊，同時做好個人防護措施。

衛生局籲請所有醫療院所提高警覺，並踴躍領取免費登革熱快篩試劑，診間如遇有發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等登革熱疑似症狀民眾，請使用快篩試劑協助診斷，並務必採檢通報登革熱。

衛生局 登革熱

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