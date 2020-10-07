新北蘆洲新增1例本土登革熱 擴大疫情調查

新北市社會局為了促進疫情後的觀光經濟，推出各個風格類型的社區小旅行，而雙溪區在今年拿到全市性平分數第一的佳績，以此結合平林社區的志工們，一同舉辦小旅行，總共三場下來，旅行團員讚嘆古城之美，並以可觀的消費力，給予雙溪山藥、特產支持。

2020-10-07 19:14