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新北職場英語體驗營 助技職生就業競爭力

中央社 / 新北7日電

新北市府教育局連結產業及科技大學，為高職學生開辦職場英語體驗營。自新加坡到台灣就讀服裝設計科的巫梓倩說，專業英語能力有助於自信心，更可幫助她朝時尚界發展。

教育局長張明文今天說，職場英語體驗營是為培育高職學生「專業技能」及「專業英語」雙核心能力，將開設5大群科，24種職場英語課程，近千名學習名額。

張明文說，透過培訓課程提升高職學生語文能力，與職場接軌，體驗課程橫跨工業、商業、家事、藝術、海事水產5大群科，透過模擬多元情境，提升學生職場與生活應用的專業英文聽力與詞彙能力。

黎明技術學院校長林明芳表示，學校推動專業英文詞彙能力國際認證（PVQC），有助於化妝品應用系、餐飲管理系等學生取得證照。

林明芳說，學校計畫成立語文中心，擴大在各類工程學系、服飾設計系等，讓專業英語能力成為學生畢業門檻。

樹人高級家事商業職業學校校長利政南表示，英語已是地球村的共同語言，學校的觀光事業科、餐飲管理科、美容科、影劇科等，也都要推動職場英語課程或體驗營，學以致用。

能仁高級家事商業職業學校校長洪志旻說，以「動手做學英語」為核心，推動專業英文、職場英語，新北市職場英語體驗營屬於跨域合作、產業連結、多元情境的教學環境，為孩子創造實踐學習及展現專業的契機。

能仁家商服裝設計科學生巫梓倩來自於新加坡，她表示，雖能夠使用流利的英語，但新加坡沒有高職，她對服裝設計有興趣，因此到台灣唸高職服裝設計，盼望將來朝日本時尚界發展。

巫梓倩說，去年參加職場英文體驗營發表會時，發現職場英語有助於增強自信心，具有專業技能與英語能力可幫自己更上層樓。

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