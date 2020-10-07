中央若漲健保費 北市老人補助額會跟進

台北市議會法規會今天審查「台北市老人全民健康保險保險費自付額補助自治條例草案」，台北市社會局長周榆修表示，若中央調漲健保費，北市也會跟進調高補助額度。

法規會6月審查「台北市老人全民健康保險保險費自付額補助自治條例草案」，但因衛福部長陳時中曾表態擬調漲健保費，社會局會中主動撤案，待健保費率確定後再送審。

法規會今天再度審查，針對健保費可能調漲一事，周榆修報告指出，已制定因應方案於自治條例第六條，並將相關費率訂在第六類保險對象，目前每月最高補助額度為新台幣749元。

周榆修說，「健保費若調漲，基本自付額當然跟著一起調漲，但調漲多少須視中央健保費率而定」。

他舉例，北市操作定義，若第六類費用為749元，那這就是天花板；但若中央調漲到800元，則北市也會調到800元。

周榆修補充，上半年健保費率調升幅度尚不明朗，但近日中央已有拋出相關數據討論，若以天花板749元試算，北市符合補助資格者的每人平均額度為650元；另就衛福部所討論的費率回推，平均額度可能漲至683至717元區間，以前者數字來算，每人增約33元，為財政可負擔範圍之內。

台北市議員王浩和秦慧珠都質疑，上半年審查時的調漲底線及門檻都和方式相同，為何北市府當時不跟，現在又願意跟隨中央一起調漲，是之前誤會台北市長柯文哲的意思，還是現在又說服柯文哲了。

法務局長袁秀慧回應說，因為先前中央健保費是否調漲並不是很確定，社會局當時對調漲費用額度沒把握，認為政策方向有待討論；但北市府現在已相對確定天花板範疇，且政策相對明朗，研判經費額度可有所因應，所以決定跟進。