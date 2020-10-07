新北中和規畫生命紀念園區 侯友宜：該做就要做

新北市中和區納骨塔使用近40年，逾3萬個塔位滿載，中和區長賴俊達今在市政會議提出「中和生命紀念園區」規畫，除新建納骨塔，也將新設植存區樹葬及生命文化博物館，滿足殯葬、生命教育、休閒知性的目標；市長侯友宜也表示，若中和確實有這個需要，「整體評估完，該做就要做」。

中和區人口近42萬人，由於許多在地人的先祖骨灰都放在中和納骨塔，考量掃墓便利性，若有親人亡故皆優先選擇此處，但塔內逾3萬個塔位已滿載，先前釋出400塔位，立刻吸引民眾冒著大雨漏夜排隊。

賴俊達今於會議中提出，希望能結合鄰近鹿寮坑垃圾掩埋場，規畫中和生命紀念園區，並新建納骨塔、新設植存區及生命文化博物館，同時滿足殯葬、生命教育、及休閒知性需求。

侯友宜也表示，新建生命紀念園區一定要整體性考量，中和屬人口密集都會區，若確實有這個需要，經民政局、殯葬處整體評估完，該做就要做；若沒需要，該怎麼調整，也要讓民眾清楚了解。

新北市殯葬管理處長黃秀川說，目前新北19座納骨塔中，以中和全滿最嚴重，雖然新增400個塔位，但應該很快會被搶完，其次是八里已達9成以上，淡水雖建立新納骨塔，但舊塔遷往新塔後，應該也近9成滿。

黃秀川表示，相關地區新建納骨塔都遭民意反彈，目前樹林生命紀念館第一期、明年完工的第二期及規畫中的鶯歌第一公墓第二納骨塔，約可提供近10萬塔位。雖然納骨塔短缺問題難以一次改善，將一邊尋找合適公墓遷建，一方面也會推行環保葬禮，雙管齊下。