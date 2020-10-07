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永和大陳社區都更等10年 單元5、6、7月底招商

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
永和大陳社區更新單元2預計今年底完工交屋。圖／新北都更處提供
永和大陳社區更新單元2預計今年底完工交屋。圖／新北都更處提供

新北市永和新生地（大陳義胞社區附近地區）公辦都更案，區分為7個更新單元，但僅單元2在今年順利完工，其餘單元因無建商願意投資，進度延宕十年。新北市長侯友宜今於市政會議宣布，單元5、6、7月底將上網公告招商，「永和地狹人稠，公共空間不足，是都更重點區域」，都更處也說明，將調整投標誘因，如都更容積獎勵額度更明確，比照單元2可獲得最高約2倍的容積獎勵。

大陳社區位於永和區新店溪畔，為保安路、保生路、環河路所圍住宅區，住戶約1500戶，因建築物多為50、60年老舊房屋，具公安疑慮，新北市府2010年畫定為都市更新地區，區分為7個更新單元招商。

但因產權過於複雜、整合困難，歷經10年時間，目前僅單元2取得所有住戶同意，成功招商，並已於2016年動工，興建3棟28、29層樓的住宅大樓，有15戶店鋪及687戶住宅單元，預計今年底完工交屋。

侯友宜昨於市政會議時指出，永和因發展較早，地狹人稠、公共空間不足，除有大量違章建築，居住空間也很擁擠，現階段最重要的就是都更，以扭轉外界的負面印象。

侯友宜也宣布，大陳社區5、6、7更新單元將於月底公告招商，另還有樂華夜市爛尾樓改造、行政園區都更推動、汙水下水道接管及河濱水岸推廣，各局處要持續追蹤推動，讓市民住在這裡可以享有更有好的生活品質。

市議員連斐璠建議，由於大陳社區整合難度非常高，加上法令修正後，建商成本提高，許多建商算一算划不來，不願投標，若政府要加速推動都更，應部分讓利，增加投標誘因，並在後續審查中給予協助，將建商視為改變都市環境的夥伴。

都更處表示，大陳社區更新單元5、6、7都更案面積分別為8804、10038、13687平方米，此次招商將調整誘因，如都更容積獎勵額度更明確，比照單元2可獲得最高約2倍的容積獎勵，以及履約保證金門檻降低、取消整合不成的沒入保證金機制，公益設施也將更彈性選擇。另外，更新單元1、3、4草案還在規畫中。

新北市府今舉行市政會議。記者吳亮賢／攝影
新北市府今舉行市政會議。記者吳亮賢／攝影

都更 侯友宜

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