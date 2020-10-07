信徒大會決議搬遷240年古廟 新北：尊重

新北板橋福興宮近來傳出要被拆遷狀況，新北市議員王淑慧指出，福興宮具有240年歷史，卻被認定不算是古蹟，要求主管機關民政局給予協助。新北文化局表示，經會勘後決定不列冊追蹤。民政局則說，寺廟自行擬定財產處分（搬遷）計畫，尊重信徒大會決議的決議。

板橋福興宮又稱湳仔港土地公廟，王淑慧說，1780年創建的公廟見證湳仔港繁榮的河運史，更是板橋的信仰中心，近年建商欲收購該土地進行都市更新，比較在地的民眾希望能保留該公廟，但有些民眾認為應該建成大樓。

新北文化局表示，福興宮自2019年1月22日經民眾（非所有權人）提報指定為古蹟，同年3月22日邀集3位文資委員辦理文化資產保存價值會勘，不過提報人卻缺席會議，同年4月2日作成不列冊追蹤之決定。

文化局說，目前廟方計畫將廟遷移至他處，廟中見證當地歷史發展之2座古碑，未來皆移至新廟予以保存。王淑慧表示，台灣不缺廟但缺古廟，該廟是板橋人的發跡地，現在卻只留個碑。

民政局說，福興宮為新北登記在案的公廟，不過該公廟自行擬定財產處分（搬遷）計畫，並經信徒大會決議通過，依寺廟章程處分財產審議為信徒大會職權，民政局予以尊重。