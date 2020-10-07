流感疫苗施打爆量 新北1天打7萬劑

今年流感疫苗比起去年充足，但開打後各地出現排隊潮，新北市議員廖宜琨、蘇泓欽、王威元等人今在議會業務質詢都關心疫苗數量，新北衛生局陳潤秋說，受到新冠肺炎影響，造成今年流感施打爆量，不過今年疫苗數量充足，請民眾不用擔心。

新冠肺炎今年影響全台民眾的生活，其症狀包含發燒、咳嗽等現象，部分與流感類似，陳潤秋指出，部分民眾深怕流感出現發燒狀況，前往就醫會被誤會，兩者連結後使得今年流感疫苗施打量提升。

廖宜琨說，政府鼓勵民眾施打流感疫苗，但有里長反映很多老人家費盡大把力氣走到衛生所，才發現疫苗已經所剩無幾，市府應該增購疫苗。

陳潤秋表示，去年每天施打數量約3到4萬劑，今年第一天就施打7萬劑，今年國際疫苗數量穩定，中央也定時配送疫苗，疫苗數量絕對夠，市府也會加強橫向調度，盡速滿足民眾施打需求。