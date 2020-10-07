聽新聞
test
0:00 / 0:00
流感疫苗施打爆量 新北1天打7萬劑
今年流感疫苗比起去年充足，但開打後各地出現排隊潮，新北市議員廖宜琨、蘇泓欽、王威元等人今在議會業務質詢都關心疫苗數量，新北衛生局陳潤秋說，受到新冠肺炎影響，造成今年流感施打爆量，不過今年疫苗數量充足，請民眾不用擔心。
新冠肺炎今年影響全台民眾的生活，其症狀包含發燒、咳嗽等現象，部分與流感類似，陳潤秋指出，部分民眾深怕流感出現發燒狀況，前往就醫會被誤會，兩者連結後使得今年流感疫苗施打量提升。
廖宜琨說，政府鼓勵民眾施打流感疫苗，但有里長反映很多老人家費盡大把力氣走到衛生所，才發現疫苗已經所剩無幾，市府應該增購疫苗。
陳潤秋表示，去年每天施打數量約3到4萬劑，今年第一天就施打7萬劑，今年國際疫苗數量穩定，中央也定時配送疫苗，疫苗數量絕對夠，市府也會加強橫向調度，盡速滿足民眾施打需求。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言