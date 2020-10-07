追尋礦工腳印 瑞芳黃金山城瓶燈芋圓DIY

瑞芳區公所在十月推出黃金山城小旅行，希望帶領遊客走訪礦工們的歷史文化，兩個行程包括瑞芳老街導覽與猴硐煤炭文史，還有報時山步道賞景與金瓜石古蹟探尋，當中更包含手作瓶燈與芋圓DIY等體驗，適合一家大小前來感受瑞芳的礦村趣味。

瑞芳區長施玉祥表示，瑞芳區多年來舉辦黃金山城小旅行，藉由手作體驗與礦村導覽，加強遊客們對瑞芳的深度認識，今年推出猴硐與金瓜石兩路線，希望民眾跟隨礦工的腳印，找到瑞芳過去的樣貌。

瑞芳老街文化觀光發展協會總幹事柯瑞和表示，活動在10/12、10/17將來到瑞芳火車後站老街，這裡留存著舊時礦工工寮的街景，還有油毛氈房、輕便道的歷史故事，在地老街協會也努力蒐集準備材料，帶領民眾製作優雅的繩結瓶燈。

除了可以製作瓶燈帶回家，當天也有猴硐礦工文史館的老礦工們，帶團走訪基隆河兩岸的礦坑與宿舍，而金瓜石路線則將在10/14與10/24在金瓜石勸濟堂，藉芋圓DIY讓遊客吃得美味，又能欣賞山海美景，歡迎民眾洽瑞芳區公所網站報名活動。